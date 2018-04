Meteo, allerta della Protezione Civile: venti forti e mareggiate al Sud

A causa di una depressione presente tra la Sicilia e la Tunisia, si è verificato un intensificarsi dei venti nelle regioni meridionali dell'Italia, che porterà nella giornata di domani, domenica 15 aprile, vento forte sulla Calabria, in estensione alla Basilicata e alla Puglia meridionale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, domenica 15 aprile, il persistere di venti forti o di burrasca sud-orientali sulla Calabria, in estensione a Basilicata e Puglia meridionale, con mareggiate lungo le coste esposte. Permane l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Meteo, le previsioni per domenica 15 aprile 2018

Il vortice sul Nord Africa dovrebbe poi avvicinarsi lentamente alle Isole Maggiori entro domenica, determinando dunque maggiore instabilità su diverse aree d'Italia” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “Entrando dunque più nello specifico sabato sole prevalente su gran parte d'Italia pur con cieli a tratti offuscati dal passaggio di nubi alte. Qualche nube in più su Nordovest e Sardegna, su quest'ultima regione anche qualche pioviggine o piovasco non esclusi entro fine giornata. Domenica maggiore nuvolosità di passaggio su tutti i settori, con qualche pioggia o temporale localizzato sulle regioni del Centro e Sardegna, isolatamente possibile anche in Sicilia. Entro sera qualche pioggia tenderà a risalire anche le regioni del Nord, ma anche in questo caso si tratterà di fenomeni distribuiti in modo molto irregolare e non diffusi.