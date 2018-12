Venti di burrasca da nord a sud, poi arriva il freddo polare

Nelle prossime ore, come previsto già da ieri e come sta avvenendo già in alcune regioni, l'Italia sarà sferzata da forti venti di Maestrale. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Venti di burrasca, da nord a sud: le previsioni per domani 9 dicembre 2018

L'avviso prevede dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori appenninici dell'Emilia-Romagna, sulla Toscana e sulle Marche, in estensione dalla tarda mattinata ai settori appenninici di Abruzzo e Molise; attesi, inoltre, dai quadranti settentrionali, venti da forti a burrasca su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Provincia autonoma di Trento, in estensione dalla mattinata alle zone costiere di Lazio, Campania e, dal pomeriggio, alla Basilicata.

L'avviso prevede inoltre dalla tarda mattinata di domani, il persistere di venti di burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a tempesta, sulla Sardegna in estensione a Sicilia e Calabria. Per tutte le regioni si prevedono mareggiate lungo le coste esposte.

Crollo termico da martedì prossimo

Ma le brutte notizie non sono finite. Secondo iLMeteo.it, da lunedì l’Italia verrà raggiunta da correnti via via più fredde di origine artica: precipitazioni in Puglia e su coste del basso Tirreno con nevicate sopra i 1.000 metri, ma il tempo sarà soleggiato sul resto delle Regioni.

Le temperature subiranno una sensibile e graduale diminuzione da martedì e poi mercoledì con valori notturni sottozero anche in pianura al Nord e su alcuni settori del Centro; valori massimi sotto i 6°C al Nord, fino a 10-12°C al Centro-Sud.