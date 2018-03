Meteo, Italia nella morsa del gelo: ecco quando ci sarà il picco di freddo

Alla fine il tanto temuto colpo di coda dell’inverno è arrivato e secondo i principali siti di meteo il gelo ci farà compagnia ancora per un po’. Difficile per ora azzardare previsioni per Pasqua, ma nei prossimi giorni – questa è purtroppo una certezza - farà ancora freddo. Anzi: andrà peggio. Secondo 3bMeteo, tra martedì e giovedì la nuova ondata di gelo raggiungerà il suo apice. In alcune zone del nord tornerà la neve, ma le temperature si manterranno sotto la media del periodo un po’ in tutta Italia.

Lunedì sono previste deboli nevicate in collina al Nord, ma in Emilia potrebbe cadere neve mista a pioggia anche in pianura. E non è escluso che qualche fiocco a quote basse cada anche tra Lombardia orientale, Veneto e coste friulane. Ad ogni modo, scrive ancora 3bMeteo, “gli accumuli in genere saranno nulli in pianura o al più una lieve imbiancata”. Discorso diverso per le zone collinari dove gli accumuli potrebbero raggiungere anche i 10 cm. A partire da metà settimana il maltempo colpirà soprattutto il centro-sud con pioggia, temporali e nevicate fino in collina. Temperature in netto calo, anche di 10 gradi, molto al di sotto della media del periodo.