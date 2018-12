Meteo oggi, che tempo farà la notte di Capodanno

Che tempo farà la notte del 31 dicembre? E il primo giorno dell'anno? Per quanto riguarda Capodanno, il meteo sarà per fortuna piuttosto clemente.

Secondo l’aeronautica militare, oggi al nord il cielo sarà poco nuvoloso o velato anche se foschie o locali banchi di nebbia si addenseranno in serata sulla parte orientale della pianura padana. Nulla di nuovo comunque. Sarò nuvoloso solo lungo i rilievi alpini confinali centrorientali, con locali deboli nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri.

Meteo Capodanno, che tempo farà oggi al centro

Diversa la situazione nell’Italia centrale. Già dal mattino sull’Abruzzo sono previste piogge, ma nel corso della giornata la nuvolosità si estenderà anche alle restanti regioni adriatiche con piogge o rovesci sparsi e locali nevicate lungo le aree interne di Abruzzo e marche meridionali al di sopra degli 800 metri. Poche nubi o cielo sereno sulle restanti aree del centro.

Meteo Capodanno, che tempo farà al sud

Sono previste piogge a carattere sparso lungo la costa adriatica, ma i fenomeni più consistenti dovrebbero verificarsi sulla Calabria Ionica e Sicilia Tirrenica. Sull’Appennino sopra i 600 metri cadrà anche qualche fiocco di neve. La buona notizia però è che le nuvole dovrebbero diradarsi nel corso della serata, anche se qualche precipitazione, anche nevosa, è possibile sulla Sicilia settentrionale. Insomma, il cenone di Capodanno è salvo.

La notte di Capodanno e nelle prime ore del nuovo anno, il cielo dovrebbe essere sereno in quasi tutta Italia, come si evince dalle mappe dell'Aereonautica militare.

Meteo oggi, le temperature

E le temperature? A Capodanno ovviamente non è possibile pretendere un clima tropicale. Le minime saranno stazionarie o in lieve aumento in Pianura Padana, Sicilia centromeridionale e lungo le aree costiere adriatiche, in diminuzione altrove. Ma non ci sono da segnalare cambiamento radicali. Dopo Capodanno, a partire da mercoledì, le temperature potrebbero invece registrare una nuova diminuzione.