Neve anche in pianura e temporali: diramata l'allerta meteo

Nevicherà? Sì, anche copiosamente. Le ultime previsioni meteo disponibili confermano le attese della vigilia e il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sull'Italia cadrà neve a partire dalle prossime ore e per tutto martedì 22 gennaio 2019.

Meteo neve, l'allerta della protezione civile

L'avviso della protezione civile prevede dalla tarda serata di lunedì 21 gennaio 2019 nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri sull'Abruzzo e 300-500 metri su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, in abbassamento nel corso della giornata di domani, fino a quote di pianura, sulle zone interne di Toscana, Marche e Umbria, con apporti al suolo moderati.

Treni regionali a rischio in Toscana

Fs in base al bollettino meteo ha attivato il piano gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. In Toscana - a causa delle nevicate più abbondanti - sarà garantito solo il 70% dei treni regionali sulle linee: Siena-Grosseto; Siena-Chiusi; Siena-Empoli, dalle ore 14:00; Chiusi-Arezzo-Firenze, dalle ore 14:00 e Faentina, dalle ore 14.00. Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza, ma FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni.

Meteo neve, le ultime previsioni meteo

"La presenza di un'ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell'Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l'area mediterranea determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del centro, mentre le coste tirreniche saranno interessate da piogge e temporali sparsi".

Dalla tarda serata di oggi, si prevedono inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Lazio e Campania. Sui settori settentrionali e orientali del Lazio le precipitazioni risulteranno nevose al di sopra dei 300-600 metri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta gialla sul settore orientale delle Marche, sul Lazio, sull'Abruzzo, sul versante tirrenico della Campania, sul settore occidentale della Basilicata, sui versanti tirrenico e ionico meridionale della Calabria