Meteo, dove e quanto nevicherà nelle prossime 48 ore

Nevica su varie parti d'Italia. L'ingresso di aria fredda in quota dalla Valle del Rodano continuerà ad accentuare l'instabilità su molte regioni: sta nevicando sulle regioni centrali fino in pianura con accumuli compresi tra 5 e 9 cm. Neve più abbondante invece sulle colline oltre i 300 metri nell'hinterland toscano, umbro e laziale. IlMeteo.it avvisa che gran parte della giornata di oggi sarà caratterizzata da neve al piano al mattino su Toscana, Marche, poi dal pomeriggio nevicate (moderate) su Piemonte (Torino, Cuneo, Asti, 4-6 cm), Triveneto, ed Emilia-Romagna (localizzate).

Maltempo che si accentua con il trascorrere delle ore. Un nuovo peggioramento è atteso a partire dalla serata con l'arrivo di fenomeni nevosi in pianura anche sulla Lombardia (pavese) e ancora su Piemonte ed Emilia Romagna (qui accumuli superiori a 10 cm). Sulle

altre regioni fenomeni nevosi a partire dai 300 metri.

Per Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, domani avremo un parziale miglioramento al Nord, con ultime nevicate in Emilia, il maltempo si concentrerà al Centro-Sud con neve abbondante sugli Appennini sopra i 6-700 metri. Da domenica tempo nuovamente in peggioramento ancora con possibilità di neve in pianura al Nord.

Meteo, le previsioni della Protezione Civile

Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile prevede nevicate da sparse a diffuse a quote al di sopra di 200 metri e con sconfinamenti sino in pianura su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, in estensione al Veneto, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti su Piemonte meridionale, Liguria ed Emilia-Romagna. Previsto inoltre il persistere di nevicate sparse sulla Toscana a quote superiori a 300 metri e con apporti al suolo da deboli a moderati e, dal tardo pomeriggio-sera, attese nevicate da sparse a diffuse, a quote superiori a 300 metri sulla Sardegna, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti.

Anche il vento potrebbe creare qualche problema. Vento da forte a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Liguria, in estensione alla Sardegna e dal pomeriggio-sera vento da forte a burrasca da nord-est sul Veneto, con mareggiate lungo le coste esposte. Fino alla serata di mercoledì è allerta gialla sul settore orientale dell’Umbria, sul Lazio, sull’Abruzzo, su buona parte del Molise, sul versante tirrenico della Campania, sul settore occidentale della Basilicata, sul versante settentrionale tirrenico della Calabria.

Neve giovedì 24 gennaio 2019

Secondo 3bmeteo.com giovedì le nevicate maggiori interesseranno la dorsale adriatica e l'Appennino meridionale mediamente dai 500-900m, Sicilia e Sardegna compresa, ma con fiocchi non esclusi a quote più basse durante i rovesci più intensi. Residue deboli nevicate su Emilia Romagna e cuneese ma in esaurimento. Venerdì ancora rovesci di neve al Sud dai 500-1000m, qualche fenomeno nevoso fino a quote collinari anche tra Marche e Abruzzo. Gli accumuli complessivi potranno localmente superare il mezzo metro sull'Appennino dai 1000-1500m di quota. Le probabilità di neve sulla Capitale sono quasi nulle, con prevalenza di pioggia.