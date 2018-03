Meteo: ancora neve al Nord, ondata di caldo al Sud

Mentre la neve continua a scendere sulle regioni del Nord Italia, nuove perturbazioni stanno per raggiungere le zone del Centro, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori aria calda africana soffierà per giorni, portando anche la sabbia del Sahara. Le previsioni per la giornata di oggi, sabato 3 marzo 2018, fotografano un'Italia divisa: maltempo, con neve, vento e pioggia al Nord, ondata di calore nel Meridione.

Caldo al Sud

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, in Sicilia si arriverà a 20 gradi, con il termometro che potrebbe salire anche fino a 25 gradi nelle province di Catania e Siracusa. Caldo anche in Sardegna e Calabria.

Maltempo al Nord

Perturbazione con maltempo, neve in pianura su Piemonte e Lombardia fino in pianura anche a Milano. Sabato di pioggia e freddo anche su Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna. Caldo con 20° al Sud e Isole maggiori. Domenica tregua. Prossima settimana raffica di perturbazioni, tanta pioggia in arrivo. Dal 10 Marzo clima più mite anche al Nord.

Meteo, le previsioni per domenica 4 marzo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le previsioni meteo per la giornata di domenica 4 marzo vedono un peggioramento a partire dal Nordovest, con rischio nubifragi sulla Liguria di centro-ponente. Maltempo diffuso anche al Nordovest con neve entro sera al di sotto dei 500 metri. Al Centro e al Sud, poco nuvoloso, peggiora dalla sera a partire dalla Sicilia.