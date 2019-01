Neve e vento forte, è allerta maltempo su sette regioni

Nuovo bollettino di allerta meteo della Protezione Civile. In queste ore tanti italiani si stanno chiedendo se e dove nevicherà domani, mercoledì 23 gennaio. E a quanto pare la neve arriverà su molte regioni.

L'avviso della Protezione Civile prevede a partire da domani mattina nevicate da sparse a diffuse a quote al di sopra di 200 metri e con sconfinamenti sino in pianura su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, in estensione al Veneto. Gli accumuli al suolo dovrebbero essere in genere moderati, ma potrebbero essere anche più abbondanti su Piemonte meridionale, Liguria ed Emilia-Romagna.

Neve e gelo: le previsioni per mercoledì 23 gennaio

Ma non è finita. Secondo il bollettino della Protezione civile domani mattina ci saranno anche nevicate sparse sulla Toscana a 300 metri e oltre "con apporti al suolo da deboli a moderati". Dal tardo pomeriggio-sera, attese nevicate da sparse a diffuse, a quote superiori a 300 metri sulla Sardegna.

E non è ancora finita perché ci sarà anche il vento a complicare le cose. Sono previsti forti venti di burrasca dai quadranti settentrionali sulla Liguria, in estensione alla Sardegna e dal pomeriggio-sera venti forti sul Veneto, con mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta maltempo su 7 regioni

Per la giornata di domani, la Protezione civile ha valutato allerta gialla sul settore orientale dell’Umbria, sul Lazio, sull’Abruzzo, su buona parte del Molise, sul versante tirrenico della Campania, sul settore occidentale della Basilicata, sul versante settentrionale tirrenico della Calabria.

Le previsioni dell’Aeronautica: dove nevicherà domani 23 gennaio 2019

Simili le previsioni meteo dell’Aeronautica militare. Per quanto riguarda il nord, al mattino precipitazioni nevose fino a quote molto basse su Triveneto centrorientale, Liguria, basso Piemonte e Valle d'Aosta. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni sul triveneto mentre risulteranno in estensione su Lombardia meridionale ed in serata anche all'Emilia-Romagna, con nevicate fino a quote di pianura. (Foto in basso, la situazione domani in mattinata).

Meteo, neve e gelo sulla penisola: cosa accadrà al centro sud

Nell’Italia centrale sono previste nevicate anche a quote collinari ad eccezione del Lazio, dove nevicherà solo oltre i 500 metri. Dalla serata inoltre sensibile intensificazione delle precipitazioni nevose fino a bassa quota sulla Sardegna. Sono inoltre possibili temporali sulla Sardegna e sulle coste del Lazio e della Toscana. (La situazione nel pomeriggio di domani. Foto Aeronautica militare).

Farà molto freddo (ma nessun record)

Secondo il meteorologo di 3B-Meteo Nikos Chiodetto, quello che sta per arrivare "è davvero un freddo polare, nessuna esagerazione a definirlo così. Ma nessun record: tutto rientra nel maltempo tipico dell'inverno in Italia", spiega l'esperto all'AdnKronos. Insomma, è inverno e fa freddo, a volte anche molto freddo, come spesso accade da queste parti.

A Roma non nevicherà

"Registriamo diverse nevicate a quote anche collinari nel Centro Italia, dall'Emilia fino all'Abruzzo, passando per Romagna, Marche, Umbria e Lazio ma 'salvando' Roma: nella Capitale non è prevista neve per questa settimana", riferisce Chiodetto. "Da domani arriva il ciclone polare dalla Groenlandia e dalla zona artica, con un vortice che colpirà soprattutto il Centro-Sud e provocherà forti mareggiate in Sicilia e Sardegna".

Giovedì il culmine del maltempo

Secondo l’esperto il culmine del maltempo “si avrà giovedì, mentre da sabato avremo una tregua un po' in tutta Italia". In ogni caso, “nessuna anomalia: è solo aria artica che arriva dalla Groenlandia, non si batterà nessun record. Altre ondate di freddo arriveranno anche la prossima settimana, con la neve che tornerà a coprire l'Appennino".