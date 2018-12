Meteo, weekend in bianco: neve anche in alcune città (secondo gli esperti)

L'inverno inizia a fare sul serio: il fine settimana che sta per iniziare sarà contraddistinto da temperature gelide e precipitazioni nevose, anche in pianura ed in alcune grandi città. Un'ondata di maltempo che proseguirà sulla scia delle scorse settimane, con il calo termico che ci accompagnerà fino a Natale.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Secondo le previsioni del team di esperti de IlMeteo.it, nella giornata di sabato 15 dicembre, il maltempo interesserà le regioni adriatiche e il Sud con neve a quote via via più basse, mentre sul resto delle regioni il sole sarà prevalente anche se farà freddo. Domenica invece, mentre il tempo migliorerà anche al Sud, una perturbazione atlantica comincerà ad interessare il Nordovest con prime precipitazioni nevose fino in pianura a partire da metà giornata. La neve entro sera conquisterà tutta la pianura di Piemonte, Lombardia ed Emilia, in nottata anche del Veneto.

Dove nevicherà

Un manto nevoso superiore ai 5-7 cm è atteso soprattutto sulle province di Alessandria, Pavia, Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Bologna. Nevicherà debolmente invece a Torino e Milano. Le temperature del weekend saranno molto fredde con valori notturni sotto zero su tutto il Nord, e fino a -5°C in Piemonte e Lombardia come a Milano e Torino; valori sottozero anche in Toscana, leggermente più alti nel Lazio, come a Roma. Di giorno gran freddo al Nord con 2-5°C, fino a 10°C al Centro, valori oltre i 12°C al Sud e sulle isole maggiori. Anche la prossima settimana sarà all'insegna del clima rigido mentre da martedì tornerà l'alta pressione con nebbia al Nord e sole al Centro-Sud.

Le previsioni per oggi, venerdì 14 dicembre

Nella giornata di venerdì 14 dicembre il maltempo sarà concentrato soprattutto al Nord, con neve in pianura sui settori occidentali. Tempo instabile anche su Toscana, coste tirreniche, Sicilia, Sardegna e coste ioniche con rovesci e temporali sparsi.