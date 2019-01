Meteo, neve anche al livello del mare: il bollettino della Protezione Civile

Ancora neve, gelo e forte vento. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede "il persistere delle nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia fino a livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati". Si prevedono "apporti fino ad abbondanti tra Abruzzo e Molise alle quote collinari e montane".

Dalle prime ore di domani - si legge nel bollettino della Protezione Civile -, si prevedono nevicate sulla Basilicata centro-settentrionale e sul versante ionico centro-settentrionale della Calabria, a quote superiori a 200-400 metri, con possibili sconfinamenti fino al livello del mare, con apporti al suolo deboli, moderati alle quote collinari e montane. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per domani allerta gialla su Abruzzo e su alcuni settori della Sicilia.

Neve in Puglia

Un peggioramento sensibile delle condizioni meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l'arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del tarantino. E' previsto che gli accumuli saranno generalmente moderati.

Neve al centro-sud: la mappa

Insomma, al centro-sud nevicherà ancora, come mostra la mappa in basso de iLMeteo.it.

Neve anche in pianura e sulle aree costiere, le previsioni dell'Aeronautica

Secondo l’Aeronautica militare domani, 4 gennaio 2019, ci saranno “precipitazioni diffuse, a carattere nevoso sull'Appennino, fino a quote molto basse su Marche, Abruzzo e temporaneamente anche sulle rispettive zone costiere". Al sud, "precipitazioni di moderata intensità specie su Puglia centromeridionale e Sicilia tirrenica. In particolare risulteranno a carattere nevoso sull'Appennino, rilievi della Sicilia tirrenica, fino a quote molto basse su Campania, Molise e Puglia ed aree costiere di queste ultime due regioni".

Questa la situazione domani mattina secondo il sito dell'Aeronautica:

Ed ecco invece le temperature. Come vedete farà molto freddo.