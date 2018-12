"Bianco ciclone" sull'Italia a Natale con neve, pioggia e vento: le zone colpite

C'è qualcosa di più bello di un Natale sotto la neve? Bè, probabilmente sì, perché chi deve mettersi in viaggio la mattina del 25 dicembre non farà certo i salti di gioia all'idea di mettersi ad armeggiare con le catene da neve subito dopo aver scartato i pacchi. Ma le previsioni sembrano "parlare chiaro": a Natale arriva la neve, ma arrivano anche pioggia intensa e forti venti. Lo avevano previsto, e ora arrivano nuove conferme: un 'bianco ciclone' sta per abbattersi sull'Italia e lo farà proprio nel giorno di Natale. A dirlo gli esperti de ilmeteo.it, che per le festività prevedono con ogni probabilità l'ingresso di correnti più instabili in discesa dal Nord Atlantico - le classiche e cosiddette polari marittime - con possibili precipitazioni su buona parte della nostra Penisola. Cosa aspettarci, quindi?

Neve 24-25 dicembre 2018

Già a partire dalla vigilia di Natale, un vasta area di bassa pressione in transito tra le Isole Britanniche e la Francia si avvicinerà all'Italia facendo rapidamente peggiorare le condizioni meteo. Si aspettano quindi le prime piogge a partire dalle regioni Nord-occidentali, con rovesci più intensi in particolare tra Liguria e Alta Toscana. Col passare delle ore il peggioramento si estenderà dunque al resto del Nord, con nevicate a tratti intense sulla Alpi a partire dai 1000 metri di quota.

Durante la giornata di Natale il vortice ciclonico - un vero e proprio ciclone -, si approfondirà quindi ulteriormente sul Mar Tirreno portando un'ondata di maltempo su buona parte delle regioni del Centro Italia, con tante piogge e rovesci. Ma non è tutto: la bassa pressione richiamerà a sé forti venti che ruoteranno intorno al minimo depressionario in senso antiorario. Gli esperti si aspettano quindi forti raffiche di Maestrale sulla Sardegna e venti intensi dai quadranti meridionali al Sud e sulla Sicilia.

A Santo Stefano, infine, il peggioramento raggiungerà anche il resto della Penisola: previste piogge intense in Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Migliora invece al Centro-Nord complice l'ingresso di correnti da nord che puliranno il cielo dalle nubi, regalando finalmente più sole anche se in un contesto decisamente più freddo.

Previsioni meteo venerdì 21 dicembre 2018