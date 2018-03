Neve, pioggia e gelo sull'Italia: le previsioni per oggi e domani

E' un giovedì all'insegna di pioggia, neve e gelo su gran parte della Penisola. Torino, Milano, Genova e Firenze si sono svegliate giovedì mattina sotto la neve, con apporti al suolo moderati. Nevica anche su Padova, Vicenza, Verona, mentre non si registrano per ora precipitazioni su Venezia, interessata mercoledì da una debole nevicata. Scuole chiuse a Napoli, Cosenza e a Frosinone. Potrebbe essere un'altra giornata complicata per chi utilizza i trasporti pubblici. La circolazione dei treni potrebbe subire rallentamenti.

Neve e treni: la situazione

Il piano di emergenza di Ferrovie dello Stato ha comportato una riduzione dell’offerta ordinaria dal 50 al 70% per Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Sulla direttrice Av Milano – Roma – Napoli è confermata la programmazione dell’80% dei treni alta velocità con le fermate a Roma Termini e a Roma Tiburtina così come previste dall’orario ufficiale. Sulla trasversale padana, Torino – Milano – Venezia e lungo la direttrice tirrenica nord, Genova – Roma, è prevista la circolazione del 90% delle corse a lunga percorrenza, del 70% tra Genova e Milano. Italo informa sul suo sito di aver cancellato 12 collegamenti. In Lombardia sospesi il 30% dei treni di Trenord.

Al nord neve e gelo fino a venerdì

L’aria fredda di origine artica presente sull’Italia, nella giornata di oggi lascia il posto a correnti occidentali più miti e umide. Il cambiamento di circolazione sarà repentino al meridione, graduale al centro e decisamente più lento al settentrione, dove un cuscinetto di aria fredda resisterà nei bassi strati. Si prevedono, pertanto, ancora nevicate nelle regioni centrali a livello di pianura, con quota neve destinata ad aumentare di altitudine nel corso della mattinata, mentre al settentrione le nevicate interesseranno le quote di pianura almeno fino a venerdì. Nelle prossime ore passaggio a pioggia su quasi tutto il Centrosud salvo neve che resiste in pianura su alta Toscana, nord Umbria, alte Marche fino al pomeriggio: rischio gelicidio sulle vallate appenniniche, alte Marche e Romagna, anche sulla costa; prestare massima attenzione alla guida

Stop ai treni per l'allerta neve: piano emergenza "grave" al Centro-Nord

Sono attesi fino a 5-10cm in pianura tra Liguria, Langhe piemontesi, bassa Lombardia, fino a 10-15cm sulla pianura emiliana ( 15 cm a Bologna )se non superiori sulle pedemontane. Previsti fino a 5-10cm in pianura su alta Toscana ( Firenze inclusa ), nord Umbria, alte Marche e Romagna, ( in particolare tra Pesaro e Rimini, superiori a Urbino; sull'Appennno tosco-emiliano accumuli fino a 30-40cm fino al fondovalle, 10-20cm su Appennino romagnolo, urbinate e Umbria settentrionale. Accumuli in genere compresi tra 0 e 5 cm altrove.

Allerta gialla

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di giovedì 1° marzo, allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini centro-meridionali dell’Emilia Romagna, sul settore orientale dell’Umbria, sull’Abruzzo, sul Molise, sulla Sicilia orientale. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Le previsioni per venerdì

"Venerdì deboli nevicate a tratti ancora in pianura al Nord ma con passaggio a pioggia dal pomeriggio su pianure orientali e Liguria, ancora rischio gelicidio in Emilia Romagna, alte Marche, vallate tosco-emiliane. Piogge sparse al Centrosud, pioggia anche in Appennino. Le temperature saranno in generale aumento più sensibile al Centrosud, ancora freddo al Nord ma meno intenso" secondo gli esperti di 3bmeteo.com.