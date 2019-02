Meteo, l'inverno è tornato: tutte le città a rischio neve

Riecco l’inverno. Dopo una lunga parentesi di bel tempo, su molte regioni tornano pioggia, neve e temperature basse. Tutta colpa di una nuova ondata di aria fredda proveniente dalla Russia che già da oggi ha iniziato a far sentire i suoi effetti sulla penisola. Il maltempo colpirà soprattutto le regioni del centro-sud dove sono attesi piovaschi e anche qualche nevicata a quote basse. Secondo le previsione de ilMeteo.it, l’irruzione di venti russo-siberiani porterà ad un brusco calo termico (anche di 12°C), mareggiate e fiocchi fino in pianura. Insomma, da oggi farà di nuovo molto freddo.

Meteo, dove nevicherà sabato 23 febbraio 2019

Nella giornata di sabato la neve è attesa su molte regioni del centro sud. Secondo gli esperti di 3BMeteo, nevicherà su Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, e nelle zone più a nord della Puglia. In Abruzzo la neve potrebbe cadere anche in pianura e non è escluso qualche fiocco sulla costa. su Appennino campano e sull'Abruzzo, qui fino in pianura. Gli accumuli più importanti sono attesi però al sud: sui rilivevi a nord della Sicilia e sull’appennino calabrese.

(La situazione prevista alle 12 di sabato 23 febbraio. Screenshot dal sito 3BMeteo)

Le città a rischio neve

Per quanto riguarda le città, secondo 3Bmeteo potrebbe nevicare a Potenza, Campobasso, Chieti, Matera, Cosenza, Foggia, Avellino, Benevento, Enna, Caltanissetta, Ragusa. Ma non è da escludere che qualche fiocco cadrà anche sulle coste a quote pianeggianti. A rischio dunque anche Vasto, Crotone, Termoli e Bari, così come altre città sul mare.

Meteo, la perturbazione non colpirà il nord

Il meteo si manterrà instabile su Adriatico, dorsale, Calabria e Sicilia con piovaschi e neve fino a quote di bassa collina, più sole altrove. Venti tesi dai quadranti settentrionali. Proprio a causa del vento i mari saranno molto mossi. Sul resto del centro (Lazio, Marche, Toscana) e più a nord il clima sarà molto più clemente con sole quasi ovunque.

Quanto durerà il maltempo

Domenica 24 febbraio tempo ancora instabile all’estremo sud, dove potrà nevicare ancora ma solo a quote di media-alta collina. Tempo in miglioramento altrove. Le temperature si manterranno abbastanza rigide. Niente paura però. La parentesi invernale sarà piuttosto breve: già a partire dalla prossima settimana l’alta pressione spazzerà via i residui di quest’ultima perturbazione: sono previste giornate di sole e temperature di nuovo in aumento.