Meteo, quando arriva davvero la neve al nord

Meteo, neve oggi anche in pianura. Secondo le previsioni della Protezione Civile, il sistema perturbato atlantico che ha raggiunto l’Italia porta precipitazioni a prevalente carattere nevoso sulle regioni settentrionali e sulla Toscana.

L’avviso prevede oggi, giovedì 12 dicembre, precipitazioni a prevalente carattere nevoso, con quota neve mediamente sopra i 200-400 metri e temporaneamente fino a quote di pianura, dapprima su Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana in estensione al Veneto, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Neve oggi e domani: previsioni 12-13 dicembre

Dove nevicherà, entrando nel dettaglio? Secondo iLMeteo.it stamattina deboli nevicate interesseranno la Lombardia centro-orientale, l'Emilia (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna) oltre che buona parte del Veneto (veronese, padovano, basso Vicentino) e infine il Friuli. Si tratterà comunque di un peggioramento piuttosto rapido che dovrebbe attenuarsi già nel corso della mattinata.

Più neve invece nella giornata di venerdì 13 dicembre, quando un profondo vortice ciclonico investirà in pieno il nostro Paese, accompagnato da fredde correnti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti saranno possibili nevicate fino in pianura, dapprima al Nordovest (fiocchi possibili anche a Milano e Torino) poi verso le restanti aree pianeggianti settentrionali, in particolare sulle province di Bergamo, Lecco, Brescia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Vicenza e Treviso. Anche in questo caso gli accumuli in pianura saranno quasi nulli o al massimo nell'ordine di 1/2 cm a causa di temperature troppo al limite.

Diverso il discorso sull'arco alpino dove le nevicate saranno ben più abbondanti con accumuli superiori ai 20 cm entro la fine dell'evento che, anche in questo caso, sarà abbastanza rapido.