Meteo, tornano neve e pioggia: le città imbiancate (ma per Natale sorpresa in vista)

Torna la neve oggi, anche a bassa quota. Ma non saranno nevicate "importanti". Le nubi in queste ore stanno aumentando con prime piogge già presenti in Liguria e deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Entro sera piogge in intensificazione e in estensione verso est, fino a raggiungere il Triveneto nella notte. Le basse temperature permetteranno ancora alla neve di cadere a bassa quota sulle Alpi con possibili fiocchi fino in pianura tra Piemonte, centro-ovest Lombardia ed ovest Emilia. Invece sul resto d'Italia inizialmente soleggiato o velato, ma anche al Centro nubi in aumento in giornata e prime piogge entro sera sulla Toscana, in intensificazione la notte e in estensione a Marche, Umbria e Lazio. Fiocchi in Appennino a quote di montagna, dai 1200/1400 metri.

Dove nevica oggi

"La nuova perturbazione atlantica in arrivo tra mercoledì e giovedì porterà un peggioramento soprattutto al Nord e tirreniche con nevicate a quote basse se non a tratti in pianura su parte delle regioni settentrionali” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “in particolare tra mercoledì sera e notte fiocchi di neve potranno cadere sin sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale, oltre che sui fondovalle alpini; neve possibile anche sull’Emilia occidentale ( tra piacentino e parmense ) e interne liguri. Possibili spolverate in città come Milano e Torino, oltre che a Novara, Asti, Vercelli, Alessandria Piacenza, Como, Pavia e Bergamo; neve ovviamente anche a Cuneo. Attesi accumuli superiori ai 10 cm dalle quote collinari, specie a ridosso dell'Appennino ligure ed emiliano. Fiocchi possibili anche a Trento, Bolzano, Belluno, mentre su pianure lombarde orientali e del Nordest sarà invece la pioggia a prevalere."

Che tempo farà a Natale

"Nei giorni a seguire e fino al Natale l’Italia sarà terra di mezzo tra l’alta pressione e il passaggio di perturbazioni atlantiche. Avremo così un tempo decisamente variabile, con qualche pioggia più probabile sui versanti tirrenici, a tratti nevicate sulle Alpi di confine. Altrove generalmente più asciutto tra sole e passaggi nuvolosi, ma attenzione alle nebbie anche fitte sulla Valpadana. A ridosso del Natale una perturbazione più incisiva potrebbe raggiungere la Penisola ma restiamo ancora nel campo delle ipotesi. Quel che invece appare certo è che da giovedì e per qualche giorno assisteremo a un progressivo rialzo delle temperature, con clima meno freddo, anzi a tratti sopra la media specie al Centrosud. L’inverno dunque rallenterà la sua corsa nella seconda parte della settimana" concludono da 3bmeteo.com.

Previsioni meteo oggi 19 dicembre 2018