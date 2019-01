Ancora freddo e neve: scuole chiuse in molti comuni

Le neve è tornata ad imbiancare buona parte dell'Italia, dal Centro al Sud. Nella notte i fiocchi sono caduti abbondanti nella zona a sud della provincia di Salerno e confinante con la Basilicata e in Abruzzo. L'Italia quindi si ritrova ancora una volta stretta nella morsa del freddo, spazzata da intense correnti settentrionali di origine artica.

Tra oggi e domani, secondo gli esperti di Meteo.it, è previsto il passsaggio del nucleo più gelido della massa d'aria artica, che porterà altra neve fino a quote collinali sulle regioni centrali adriatiche e nelle zone interne del Sud. La situazione migliorerà a partire da domenica e lunedì le temperature continueranno a salire in tutto il Paese.

Spazzaneve a Caggiano, nel salernitano (foto Ansa)

Scuole chiuse per neve in diversi comuni nel salernitano

Intanto ci sono stati forti nevicate nella notte anche se al momento non si segnalano situazioni di emergenza. Diversi comuni in provincia di Salerno, soprattutto nella zona del Vallo di Diano, e nel potentino hanno deciso di chiudere le scuole. A Sala Consilina, che con i suoi 12mila abitanti è il comune più popoloso del Vallo di Diano, il sindaco Francesco Cavallone ha emesso un'ordinanza che stabilisce la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado "preso atto, nelle prime ore di oggi, delle effettive condizioni di transitabilità della rete viaria cittadina che, di fatto, presenta forti criticità sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale". Analoga decisione è stata presa alle 5.20 da Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano della Marcellana, che tramite la sua pagina Facebook ha diffuso il testo dell'ordinanza, e da Paolo Imparato, sindaco di Padula.

Anche a Potenza le scuole sono chiuse dopo l'allerta meteo di Protezione civile diramata ieri pomeriggio, ed in circa cinquanta Comuni della provincia. Dalla tarda serata di ieri, inoltre, vige sino a cessate esigenze il divieto per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate che non possono circolare né sulle strade statali né su quelle provinciali della provincia di Potenza per decisione della Prefettura. La Provincia è alle prese con il piano neve e si sarebbero esaurite le scorte di sale. Nevica inoltre a Cosenza, dove il sindaco Mario Occhiuto ha stabilito la chiusura delle scuole nella giornata di oggi per motivi di sicurezza.

Neve anche a quote basse sulla Puglia settentrionale, con temperature in calo e forti venti.

Forti nevicate in Abruzzo

Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per le possibili nevicate in Abruzzo. Nell'avviso, emesso ieri sera, si sottolinea che per le successive 24-36 ore sull'Abruzzo sono previste nevicate al di sopra dei 200 metri con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote collinari e montane.

A seguito dell'avviso meteo, la Protezione Civile regionale, per eventuali attivazioni di emergenza, ha messo in stato di preallerta le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate a partire dalla nottata. La Protezione Civile, al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, ha invitato le amministrazioni comunali a verificare la disponibilità del proprio personale; a prendere contatti con le ditte convenzionate per lo sgombero neve; a verificare la disponibilità e l'efficienza di materiali e mezzi a disposizione; a mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza; di dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione.

Ferrovie in preallerta: pronto il piano neve

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato a partire dal pomeriggio di giovedì 10 gennaio la fase di preallerta del Piano neve nelle Marche, in Umbria, Abruzzo e Molise. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone. Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

Neve anche in Sardegna

Nei paesi di montagna del nuorese le temperature sono scese a picco fino a -5 e qualche fiocco è caduto anche sotto i 500 metri dal livello del mare e a Nuoro. Alcuni sindaci hanno deciso di emanare l'ordinanza di chiusura delle scuole a Desulo, FOnni, Ollolai, Tonara Gadoni. Niente campanella anche in alta Gallura e a Bortigiadas, Tempio Pausano e Buddusò.

Un escusionista di 44 anni, Alessandro Uscidda, disperso da ieri sera sui monti del Limbara, nel territorio di Tempio, è stato ritrovato questa mattina. E' stato accompagnato sino ai mezzi dell'unità di crisi, dove ha potuto riabbracciare i parenti. Buone le sue condizioni di salute.

Una pattuglia della polizia stradale controlla la viabilità durante una nevicata nel nuorese, 10 gennaio 2019, ANSA/POLIZIA