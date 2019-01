Maltempo e nevicate, scuole chiuse a Siena

Da Montalcino a Montepulciano, dalla Valdichiana alla Val d'Orcia, tutta la provincia senese è imbiancata. Le scuole di ogni ordine e grado di Siena e i centri diurni per anziani e disabili del territorio comunale gestiti dalla Società per la salute rimarranno chiusi domani, giovedì 31 gennaio. A stabilirlo un'ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Mossi in conseguenza delle abbondanti nevicate.

"Ho firmato l'ordinanza perché, nonostante i numerosi passaggi degli spazzaneve e degli spargisale, le possibili gelate notturne, a causa della cospicua precipitazione nevosa che ha interessato la città, potrebbero compromettere la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale", ha spiegato De Mossi con un post sulla sua pagina Facebook.

Meteo neve, a Siena scuole chiuse

In seguito all'abbondante nevicata della giornata, il Comune di Siena ha attivato il piano neve mettendo in atto tutte le misure del caso: sono in corso le operazioni di salatura delle strade oltre al monitoraggio della situazione, con squadre di operai attive sul territorio comunale. Le operazioni proseguiranno ininterrottamente, garantendo il servizio anche durante le ore notturne.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in città per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade a causa della neve. Problemi si sono registrati nella zona in prossimità dell'ospedale, dove si sono creati ingorghi proprio a causa degli alberi caduti che ostruivano la sede stradale. Ad Orgia (Siena) i pompieri sono intervenuti per soccorrere una persona che era rimasta bloccata in auto per la caduta di una pianta su una strada di campagna. Al momento, fanno ancora sapere i vigili del fuoco, risultano da espletare circa 22 interventi.

Nel territorio provinciale, al momento la zona più colpita , fanno sapere i vigili del fuoco, è lungo la strada statale 223, che risulta bloccata dal km 52 al km 54 circa. Squadre di vigili del fuoco di Siena e Grosseto stanno rimuovendo mezzi pesanti rimasti bloccati sulla strada, da ambedue le direzioni.