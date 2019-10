Meteo, nubifragi e “ruggito” africano: Italia spaccata nel weekend

Una nuova perturbazione in arrivo dal Regno Unito si sta dirigendo verso il Sud dell'Europa e nel fine settimana dovrebbe arrivare a “toccare” sia la penisola iberica che alcune zone del Nord Italia. Si tratta di un vortice ciclonico carico di maltempo che, dopo aver fatto il suo ingresso da Nord, provocando una maggiore copertura nuvolosa e anche primi fenomeni sparsi, concentrati essenzialmente sui settori nord-occidentali e su gran parte dell'area alpina, si spingerà sul resto del Paese nel corso del weekend. Questa la previsione degli esperti de IlMeteo.it, che per il fine settimana fotografano un'Italia spaccata in due: da una parte il Nord, con piogge e temporali, dall'altra il Centro-Sud, con sole e temperature sopra la media.

Meteo, le previsioni per sabato 19 ottobre

"L'area depressionaria si muoverà solo leggermente verso levante, ma quel che basta per portare una maggior ingerenza del maltempo al Nord, anche se le precipitazioni saranno sempre più probabili sul comparto occidentale - aggiungono gli esperti de IlMeteo.it-. Su Valle d'Aosta, Lombardia settentrionale, Piemonte e Liguria le piogge cadranno per gran parte del giorno e non sono da escludere alcuni temporali. Tra il pomeriggio e la serata di sabato 19 ottobre, piovaschi sparsi si spingeranno fino ai settori settentrionali della Toscana. Altrove il tempo si manterrà decisamente più tranquillo, con temperature anche in lieve aumento sulle regioni meridionali e centrali".

Meteo, le previsioni per domenica 20 ottobre

Il giorno 20 ottobre, invece, "l'azione del ciclone si farà ancora più pressante e l'Italia si troverà praticamente divisa in due. Avremo infatti il Nord-Ovest e l'arco alpino sotto nubi, forti piogge, qualche nubifragio e temporali, con rischio di fenomeni alluvionali soprattutto per la Liguria. Qualche piovasco si sposterà in seguito sull'area più settentrionale della Toscana, specie sulla provincia di Massa Carrara".

Meteo, nel weekend Italia divisa in due

"Il quadro meteo-climatico sarà completamente opposto invece al Sud e sul resto del Centro: il vortice di bassa pressione, infatti, richiamerà calde correnti dal Nord Africa (venti di Scirocco) che non solo manterranno condizioni meteo piuttosto stabili, ma contribuiranno a far ulteriormente lievitare i termometri fino a raggiungere punte praticamente estive". Il movimento del vortice verso levante infatti, concludono gli esperti, sarà "bloccato da un'alta pressione sub-tropicale che spingerà il suo baricentro via via con maggior intensità in direzione delle nostre Regioni centro-meridionali, costringendo il brutto tempo a rimanere concentrato più ad ovest"