Meteo weekend: fine settimana di pioggia, poi arriva il ciclone inverno

Meteo, le previsioni non lasciano ben sperare per il weekend del 13 e 14 gennaio. Sabato e domenica faranno il loro ingresso in Italia venti freddi, provenienti dalla Russia, ma la fugace ondata di freddo dalla Russia interesserà l'Europa centro-orientale, soprattutto Ucraina e Balcani. L'Europa nord occidentale al contrario sarà interessata da un intenso ciclone atlantico che porterà nella prossima settimana pioggia, neve ma soprattutto venti anche molto forti, con raffiche nuovamente di 90-100 chilometri orari: potrebbe dunque essere ancora una settimana difficile sul fronte dei trasporti.

L'ondata di freddo interesserà anche l'Italia e le temperature saranno in diminuzione dopo i valori eccezionalmente miti dei giorni scorsi: niente gelo ma si ristabiliranno i valori normali del periodo, e quindi con ritorno di gelate anche in pianura soprattutto al Centronord.

Ecco dunque le previsioni del tempo per sabato 13 gennaio e per domenica 14 gennaio in Italia fornite da Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Meteo, previsioni per sabato 13 gennaio

Temperature in diminuzione su nordovest, Lombardia, Trentino Alto Adige, regioni centrali; generalmente stazionarie altrove. Massime in aumento sulla Sicilia, in lieve flessione sulle aree alpine e prealpine

Nuvoloso sul triVeneto e sull'Emilia Romagna ma senza fenomeni associati in parziale attenuazione serale sulle aree costiere; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove; foschie dense o banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e nelle vallate al mattino e dopo il tramonto.

Molte nubi sulle regioni adriatiche con deboli precipitazioni mattutine che risulteranno nevose sui rilievi maggiori abruzzesi; ampi spazi di sereno sulle altre zone con nuvolosita' sparsa sull'isola dove tendera' ad intensificarsi progressivamente dal pomeriggio.

Moderato maltempo al Sud un po' su tutte le aree con piogge, rovesci e temporali, più decisi su Sicilia settentrionale e Calabria ionica,in graduale attenuazione durante la giornata.

Venti da deboli a moderati settentrionali sulle due isole maggiori con rinforzi sulle coste tirreniche Siciliane; deboli dai quadranti settentrionali altrove con locali rinforzi sulle aree costiere del basso Tirreno e dello Jonio.

Meteo, previsioni per domenica 14 gennaio

Si intesifica la nuvolosità su gran parte dell'Italia con deboli nevicate dal pomeriggio sulle aree alpine ed appenniniche centro settentrionali, e piogge a carattere sparso, comunque sempre di debole intensità, su Sardegna occidentale e settore peninsulare centro meridionale.

Meteo, le previsioni per settimana prossima

Lunedì deboli piogge sulle aree costiere peninsulari tirreniche, adriatiche e sulla Sardegna; poche nubi al settentrione in attesa di una nuova intensificazione della copertura dalla serata.

Martedì e mercoledì cielo molto nuvoloso ovunque con deboli fenomeni, anche a carattere di rovescio, sulle regioni tirreniche e sulle aree appenniniche.