Pioggia e neve sull'Italia: si prepara la sciabolata artica

Meteo, le previsioni del tempo per oggi mercoledì 17 gennaio mostrano la perturbazione atlantica muoversi ad occidente delle Alpi e portare pioggia e neve al Nord. Ancora nuvole al Sud Italia dove la pressione permane su valori elevati, con venti occidentali che tendono a rinforzare specie sul Tirreno settentrionale. L'aria umida apporta instabilità sui settori tirrenici specie le aree a ridosso della dorsale appenninica.

Che tempo fa? Le previsioni meteo per oggi mercoledì 17 gennaio

Al Nord addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine centroccidentali con nevicate da sparse a diffuse al di sopra dei 1000 metri; parzialmente nuvoloso al mattino anche sulle aree pianeggianti di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con deboli piogge o rovesci sparsi, in successiva attenuazione pomeridiana; poco nuvoloso o velato sul resto del settore.

Sul Centro Italia e Sardegna iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso al mattino su Sardegna centroccidentale, e sui rilievi appenninici e immediato entroterra delle regioni peninsulari con associate piogge e rovesci da sparsi a diffusi e con locali nevicate sui rilievi compresi tra Marche meridionali, Lazio e Abruzzo con quota neve oltre i 900-1000 metri; dalla tarda mattinata attesa una decisa attenuazione delle precipitazioni con cielo che diverrà pressoché sereno un po' ovunque in serata.

Al Sud molte nubi su regioni tirreniche, Molise occidentale e su gran parte della Puglia con associate piogge e rovesci da sparsi a diffusi; dal tardo pomeriggio atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite su gran parte del settore, eccezion fatta per Sicilia nord-orientale, e per i versanti tirrenici di Basilicata e Calabria, dove insisteranno ancora deboli fenomeni.

Temperature minime in diminuzione su Valle d'Aosta occidentale, rilievi alpini piemontesi e sulla Pianura Padana; in sensibile rialzo sul resto del Paese; massime in sensibile calo su Valle d'Aosta, Alpi nuvolosità sulle aree alpine e prealpine centroccidentali, dove avremo nevicate diffuse, e sulla Sardegna, in estensione dalla tarda mattinata alle regioni tirreniche peninsulari e dalla serata al resto del centro-sud, dove invece avremo piogge o rovesci da sparsi a diffusi; velato sul resto del Paese.