Meteo, le previsioni del tempo per oggi domenica 28 gennaio

Nuvole basse nelle primissime ore del giorno sulla Pianura Padana e coste dell'alto Adriatico con nebbie estese che solo localmente tenderanno a sollevarsi durante le ore centrali della giornata; cielo in prevalenza sereno sul resto del settentrione a parte qualche nube in più sulla Liguria ma senza fenomeni di particolare rilievo.

Variabile sulla Sardegna a tratti compatta ed associata a deboli brevi piovaschi sulla parte orientale dell'isola ma con tendenza a decisa attenuazione e ad ampi spazi di cielo sereno dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari a parte qualche nube in più lungo le coste marchigiane e nell'entroterra toscano, dalle ore serali, con associate riduzioni della visibilità.

Cielo sereno o poco nuvoloso su entroterra molisano e Campania; da parzialmente a molto nuvoloso sul resto del meridione con possibilita' di qualche sporadico piovasco lungo le coste pugliesi, su Calabria meridionale e su Sicilia, ma con nuvolosita' in graduale, seppur parziale, diradamento durante la seconda parte della giornata.

Temperature minime in diminuzione al centro ed al nord ed in aumento sul resto del territorio; massime in rialzo su alpi e prealpi, basso Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna centro occidentale; in diminuzione anche marcata sulla Pianura Padana ed in forma più lieve al centro, al sud ed isole.

Meteo, le previsioni per la prossima settimana