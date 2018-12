Meteo, venti forti e mareggiate: l'allerta della Protezione Civile

Se fino al tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 dicembre, il tempo è stato clemente, tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore. Secondo la Protezione Civile infatti già nel corso della notte una depressione di origine atlantica porterà un peggioramento su Liguria e alta Toscana, "sospinta da intensa ventilazione di maestrale che investirà gran parte delle regioni centrali e meridionali".

Insomma, le previsioni per la festa dell’Immacolata non promettono bene. Secondo il bollettino della Protezione Civile, dalla notte di oggi sono previsti venti da forti a burrasca da nord-ovest sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca forte sui settori settentrionali.

Meteo Immacolata, venti da forti a burrasca anche al centro-sud

E domani si replica. Anche sabato 8 dicembre forte raffiche di vento spazzeranno i settori appenninici dell’Emilia-Romagna così come i settori appenninici e costieri di Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, in trasferimento, nel pomeriggio, ai settori costieri della Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte delle regioni in avviso.

Meteo, l’avviso della Protezione Civile della Toscana

La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate dalle ore 21 di stasera alle 9 di domani, sabato 8 dicembre.

E' previsto infatti un rinforzo del vento di Libeccio sull'Arcipelago a nord dell'Elba, sulla costa centrale e sui crinali appenninici e alto Mugello. Nella mattina di sabato rotazione a Maestrale ancora forte in mattinata lungo la fascia costiera centrale.

Previste anche piogge che stasera interesseranno il centro nord della Regione e domani, sabato, le zone meridionali e orientali, più abbondanti e intense al confine con Lazio e Umbria.

Meteo 7-8 dicembre 2018: allerta anche in Sardegna

Anche il Dipartimento della Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate dalle 22 di oggi, venerdì 7 dicembre e fino alla mezzanotte di domenica 9 dicembre. L'evento secondo la Protezione Civile interesserà inizialmente il settore settentrionale dell'Isola per poi allargarsi in tutto il territorio regionale.

"Raffiche fino a 110 km/h"

Secondo ilMeteo.it, tutta l'area tirrenica sarà spazzata da forti venti di Maestrale con raffiche fino a 100-110 km/h, soprattutto domenica.

