Meteo, torna il maltempo sull'Italia: piogge e temporali in arrivo

Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo subirà un nuovo importante peggioramento. Che tempo farà? Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Oggi, mercoledì 14 marzo, giornata di tempo in prevalenza stabile con sole e schiarite più ampie e diffuse al Nordovest, sul medio Tirreno e sul medio e basso Adriatico. Altrove maggiori annuvolamenti associati alla possibilità di qualche locale e breve pioggia o rovescio su alto Veneto, Friuli, settore appenninico tra Emilia, Romagna e Marche, e tra bassa Campania, Lucania, Calabria tirrenica e Messinese.

Già nella notte, secondo le previsioni degli esperti di meteo.it, si affaccerà però una nuova intensa perturbazione che giovedì determinerà piogge diffuse al Nord, settore centrale tirrenico e Sardegna, con la possibilità di fenomeni forti soprattutto nel settore ligure e a ridosso dell’Appennino settentrionale, e a tratti intensi anche tra est del Piemonte, Lombardia, fascia prealpina ed estremo Nordest.

A partire da giovedì 15 marzo, dunque, le temperature caleranno e al Nord dell'Italia tornerà a farsi sentire temporaneamente un po' di freddo, comunque tutt'altro che eccezionale. Venerdì è attesa una giornata di transizione con alcune precipitazioni concentrate tra le regioni centrali e la Sardegna e temperature in temporaneo rialzo. Questa relativa tranquillità sarà solo temporanea: già per sabato, secondo i meteorologi, si profilerebbe un peggioramento più diffuso al Nord, nelle zone interne e tirreniche della Penisola e in Sardegna. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio in questi due video.

Previsioni meteo per giovedì 15 marzo 2018

Temporanea pausa asciutta e soleggiata su buona parte dell'Italia, valori massimi in aumento fino a 16° al Nord. A cura di iLMeteo.it

Previsioni meteo per venerdì 16 marzo 2018

Nubi irregolari al Centro-Nord con qualche temporale in Toscana, isolati piovaschi al Settentrione. Dal pomeriggio/sera peggiora dalla Sardegna verso le regioni centrali. A cura di iLMeteo.it