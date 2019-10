Meteo, l'ottobrata 2019 è dietro l'angolo

Ancora un po' di pazienza, poi sarà "ottobrata", il classico periodo, più o meno lungo, durante il quale le condizioni meteo saranno stabili e assomiglieranno più all'estate che all'autunno. Non subito però. In queste ore però un vortice ciclonico di origine scandinava è attivo a Sud della Sicilia, in pieno mar Mediterraneo, nel frattempo sull'Italia la pressione torna ad aumentare, ma si tratterà di una breve parentesi, poiché dal Nord Europa è già pronta una nuova perturbazione atlantica.

Oggi e domani ancora piogge su molte regioni

Oggi maltempo diffuso. Il team de ilmeteo.it comunica che nella giornata di martedì 8 piogge e temporali localmente intensi e accompagnati da venti forti Nordorientali colpiranno la Sicilia ionica, segnatamente le province di Catania e Siracusa. Non sono esclusi possibili allagamenti su alcuni paesi. Sul resto d'Italia invece l'aumento della pressione riporterà un tempo più stabile e decisamente soleggiato, ma tutto questo non durerà per molto.

Gli esperti avvertono che nel corso di mercoledì 9 una perturbazione atlantica raggiungerà rapidamente le regioni settentrionali, portando piogge che dal Nordovest e dalla Liguria di estenderanno al Nordest. Continuerà a piovere anche sulla Sicilia ionica. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni, salvo per alcune piogge in arrivo sul massese. Successivamente l'alta pressione riuscirà ad imporsi su buona parte del bacino del Mediterraneo, garantendo giornate stabili, soleggiate, e caratterizzate da temperature massime sopra le medie stagionali.

Meteo, "ottobrata" dietro l'angolo: forse già da venerdì

Da venerdì in poi le previsioni meteo riservano un "ritorno prepotente" del cielo sereno e la tendenza per il fine settimana con temperature decisamente sopra la media. 3bmeteo prevede (l'attendibilità è parziale per ora), per la seconda metà del mese, un periodo "più stabile e soleggiato sulla nostra Penisola che avrà poco di autunnale", dovuto al "ricompattamento del vortice polare", con un clima decisamente mite: la classica "ottobrata" insomma.

Che cos'è l'ottobrata? Con questo termine si indica il periodo tipico del mese di ottobre dove l'alta pressione delle Azzorre domina per più giorni sul Mediterraneo centrale, portando condizioni di stabilità atmosferica, caratterizzate da un clima relativamente mite per il periodo e nubi sparse. La principale caratteristica delle ottobrate sono l’assenza (o la scarsità) di piogge.