Meteo, che tempo farà a Pasqua 2018: le ultime tendenze

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? È ovviamente ancora presto per avere certezze, ma le ultime tendenze meteo non lasciano presagire nulla di buono. Mentre l’Italia è ancora alle prese con freddo e gelo, si parla già del possibile arrivo di una nuova perturbazione, questa volta di origine atlantica, che a partire da domenica dovrebbe colpire le regioni meridionali e parte del centro.

Meteo, Italia nella morsa del freddo

Si tratta di correnti meno gelide di quelle che abbiamo visto in azione finora, dunque le temperature dovrebbero subire un lieve aumento riportandosi più vicine ai valori medi del periodo. Sta di fatto che di primavera non c’è traccia. E nei giorni di Pasqua non andrà molto meglio.

Meteo Pasqua 2018, le ultime tendenze

Secondo le ultime tendenze – si tratta beninteso di previsioni a lungo periodo e dunque da prendere con le molle - i primi giorni di aprile una nuova perturbazione potrebbe raggiungere la penisola. “Un nuovo sistema nuvoloso - scrive 3bMeteo - si farebbe largo verso l'Italia proprio in corrispondenza del periodo pasquale con un nuovo peggioramento ad iniziare dal Nord Italia ed un graduale calo delle temperature”. Insomma, a meno di una rimonta dell'alta pressione, tutto lascia pensare che il freddo ci farà compagnia ancora per un po'.

Video | Previsioni meteo per venerdì, 23 marzo

A cura di iLMeteo.it

(Una strada ricoperta di neve a Potenza, 22 marzo 2018. ANSA/ TONY VECE)