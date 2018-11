Sabato e domenica tra pioggia, nebbia e sole: le previsioni meteo per il weekend

Novembre si è chiuso facendo registrare la giornata più fredda del mese in molte zone d'Italia e Dicembre ci traghetterà giorno dopo giorno nel cuore dell'inverno con temperature molto basse anche di giorno. Tuttavia, per questo weekend molti italiani potranno godersi ancora temperature piuttosto miti.

Le previsioni meteo per sabato 1 dicembre

Le previsioni meteo per le prossime ore indicano infatti temperature in aumento per l'arrivo di una perturbazione che attiverà venti meridionali.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che domani mentre al Nordovest ci sarà la nebbia, e al Nordest il sole, le piogge bagneranno la Toscana, le Marche, la Sicilia e in serata più diffusamente e intensamente i settori ionici di Sicilia, Calabria e Puglia.

Le previsioni meteo per domenica 2 dicembre

Domenica il cielo sarà spesso coperto al Nord con possibile pioviggine, poco nuvoloso al Centro e su gran parte del Sud, mentre ultime piogge o temporali interesseranno la Calabria ionica e il Salento.

Le previsioni per il ponte dell'immacolata

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che dalla prossima settimana la pressione aumenterà gradualmente su tutte le regioni, e se lunedì piogge deboli attraverseranno l'Italia da Nord verso Sud, da martedì sarà la nebbia la protagonista indiscussa sulla Pianura padana, in Toscana, sulle valli appenniniche, in Umbria e sul Gargano; dove non ci sarà la nebbia il cielo sarà poco nuvoloso. Nuovo peggioramento è atteso per il giorno dell'Immacolata.