Meteo, la primavera si fa attendere: ancora pioggia e freddo

Altro che primavera, dopo qualche giorno di caldo una nuova perturbazione colpirà l'Italia tra mercoledì 11 e giovedì 12 aprile. Il maltempo interesserà in un primo momento le regioni del Nordovest, per poi spostarsi verso il Centro. Particolare allerta per la regione Liguria, in cui dovrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi molto intensi. Forti piogge anche su Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. Secondo gli esperti de Il Meteo.it, anche la neve tornerà a cadere sui settori alpini centro-occidentali, localmente al di sotto dei 1000 metri: ma sarà sopra i 1500-1600 metri che si registreranno gli accumuli più importanti anche sopra i 60 centimetri.

Meteo, le previsioni per mercoledì 11 aprile

Nella giornata di mercoledì 11 aprile la nuova perturbazione raggiungerà il Centro-Nord. Piogge intense al Nordovest con rischio nubifragi tra alto Piemonte e alta Lombardia; nevicate sopra 900 metri sulle Alpi occidentali. In serata piogge intense anche al Nordest, deboli sulla Toscana e sul medio versante adriatico. Più asciutto al Centro-Sud.

Meteo, le previsioni per giovedì 12 aprile

La perturbazione arrivata mercoledì continuerà anche nella giornata di giovedì 12 aprile, con piogge sul Nord e nelle zone centrali, che interesseranno in particolar modo Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Marche. Ancora qualche fiocco di neve dovrebbe cadere sulle Alpi: sopra i 1100 metri delle Alpi centro-occidentali, e 1600/1700 metri di quelle orientali.