Meteo, Italia spaccata: prima ondata di caldo con temperature fino a 38 gradi

Italia divisa a metà sul fronte meteo nel corso della settimana appena iniziata. Nei prossimi sette giorni il nostro Paese vivrà due situazioni meteorologiche completamente opposte. Previsto infatti al nord un susseguirsi di fronti perturbati, che manterrà un tempo spesso instabile e temporalesco, mentre al sud e al centro l'anticiclone africano porterà la prima vera ondata di caldo con temperature fino a 38 gradi. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da oggi e almeno fino a mercoledì 13 le regioni settentrionali e parte della Toscana saranno alla prese con un tempo spiccatamente instabile. Rovesci e temporali potranno interessare gran parte dei settori, ma soprattutto il Nordovest e le zone della Pianura Padana a Nord del Po.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ben diversa la situazione se si guarda più a sud. Sul resto d'Italia l'anticiclone africano comincerà a pompare aria via via più calda, trasportata dai venti di scirocco. Le temperature subiranno un importante incremento al Centro-Sud con valori massimi fino a 30-31 gradi a Firenze e a Roma (mercoledì e giovedì), ma oltre i 35 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. Al nord, complice il tempo più capriccioso i valori a stento supereranno i 20 gradi, andranno invece oltre questa soglia dove ci sarà più sole. Gli esperti avvisano che il caldo estivo al Centro-Sud proseguirà almeno fino al weekend. Al Nord le temperature, complici un maggior soleggiamento sulla Pianura Padana a partire da giovedì (temporali pomeridiani sulle Alpi), saliranno oltre i 22-23 gradi con punte di 26-27 gradi sul Veneto, in Emilia e sulla Lombardia orientale (come a Mantova).