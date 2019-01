Meteo, il weekend è (quasi) salvo: le previsioni per sabato e domenica

Sarà un weekend all'insegna del freddo, ma senza fenomeni importanti. Previsti su alcune regioni forti venti, ma solo da domenica inoltrata in avanti. L'aria fredda di matrice artica continuerà ad affluire verso l'Italia anche nel weekend (seppur ormai più mitigata), nella giornata di sabato, quando alcune regioni saranno interessate dal flusso nord-orientale continentale, soprattutto al centro sud. Poi domenica assisteremo ad un nuovo peggioramento, che anche in questo caso coinvolgerà quasi esclusivamente il sud, secondo 3bmeteo.com. Al nord in montagna quota neve in genere sui 900-1100m al Nordest, 1200-1500m al Nordovest.

Previsioni meteo weekend 12-13 gennaio 2019

Le gelide correnti di origine polare portano freddo ovunque e fenomeni molto irregolari, sabato solo in determinate zone sull'area adriatica. Potrebbe quindi esserci una netta attenuazione del brutto tempo con residua incertezza solo sulle zone settentrionali della Sicilia. Ma domenica 13 gennaio e soprattutto lunedì 14 gennaio, un rinforzo delle correnti nord occidentali provocherà un nuovo e deciso rinforzo dei venti ed un rinnovato ritorno al meteo instabile su tutto il meridione con piogge e temporali, però con temperature meno fredde rispetto a questi giorni, prevede iLMeteo.it.

Domenica sono probabili piogge sparse dalla tarda mattinata sulle regioni del centro sud in particolare tra Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Un vortice depressionario che attiverà anche forti venti burrascosi di maestrale sulle due isole maggiori con raffiche fino a 100 km/h. Massima attenzione quindi alle possibili mareggiate lungo le coste più esposte della Sardegna Occidentale dove le onde potrebbero superare anche i 4-5 metri. Sia sabato sia domenica il tempo sarà più stabile e soleggiato nelle regioni settentrionali.

Previsioni per la prossima settimana

ILMeteo.it guarda anche piu avanti: giovedì 17 gennaio la risalita delle precipitazioni su tutto il Centro Nord sotto forma di piogge e rovesci intensi è possibile. La neve cadrà abbondante su tutto l’Arco Alpino a partire dai 500 metri di quota. Col passare delle ore però, specie nella giornata di venerdì 18, potrebbe affluire aria sempre più fredda in grado di portare i fiocchi di neve fino a bassissima quota sulle provincia di Cuneo, Torino ed Emilia Occidentale.