L'Inverno attanaglia ancora l'Italia: tornano pioggia e neve, poi sarà ancora più freddo

Ancora maltempo sull'Italia. Le previsioni degli esperti de IlMeteo.it parlano di una serie di fronti perturbati, collegati a due centri depressionari, che porteranno condizioni meteo invernali su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campagnia con piogge e locali temoprali. Al Sud quindi l'inverno si fa ancora sentire, tra oggi e domani.

Maltempo oggi 13 febbraio 2018

Attese anche forte precipitazioni su Calabria tirrenica. Tempo instabile anche sulle regioni adriatiche centrali, dove nevicherà sopra i 200 metri, mentre al Sud la neve cadrà sopra i 700/900 metri.

Secondo IlMeteo.it, già da stasera il tempo inizierà nuovamente a peggiorare su Sardegna e Liguria, con neve dai 100/200 metri.

Le previsioni meteo per il 14 febbraio 2018

Domani 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri e giorno di San Valentino, è previsto un peggioramento al Sud con piogge diffuse, temporali e neve anche a quote via via più basse, mentre in serata nevicate sopra i 3/500 metri.

Che tempo farà da giovedì 15 febbraio 2018

Da giovedì 15 la pressione aumenterà gradualmente su tutte le regioni, portando un’atmosfera più stabile, un cielo parzialmente nuvoloso e rare precipitazioni. Possibile l’arrivo di aria gelida dalla Russia dopo il 20-22 febbraio.