Meteo, weekend instabile: poi da lunedì l'estate riprende quota

L'alta pressione fa ancora fatica a farsi strada verso le nostre regioni lasciando spazio all`instabilità che sarà piuttosto evidente fra pomeriggio e sera di venerdì sulle zone montuose, con anche un parziale coinvolgimento delle coste tirreniche e ioniche. Infatti, nelle prossime ore una perturbazione in scorrimento sull'Europa centrale incrementerà l'instabilità sulle Alpi, mentre al Centro-Sud rimarrà ancora attiva una blanda circolazione di bassa pressione lasciata in eredità dalla seconda perturbazione del mese, che produrrà i medesimi effetti visti nella giornata di giovedì. La situazione - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - non vedrà grossi cambiamenti nel corso del fine settimana, caratterizzato ancora da un'atmosfera instabile, in ulteriore accentuazione nelle Isole e nell'area del basso Tirreno. All'inizio della prossima settimana l'alta pressione riuscirà ad estendersi più decisamente verso le nostre regioni centro-settentrionali favorendo, oltre al tempo più stabile, un ulteriore aumento del caldo e dell'afa. Il Sud e le Isole invece resteranno all'interno di una blanda circolazione depressionaria che manterrà attive condizioni di instabilità atmosferica.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

OGGI - Tempo nel complesso abbastanza soleggiato e caldo. Da metà giornata aumento dell'instabilità attorno ai rilievi del Nordovest, in Valle D'Aosta, sui rilievi tra Veneto e Trentino, sull`Appennino centro-meridionale, nel Lazio, nelle zone interne della Puglia e delle Isole, ma con locali sconfinamenti verso le coste campane, ioniche e della Sardegna meridionale. Temperature senza grandi variazioni e prossime alla norma. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.

SABATO - Domani al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Da metà giornata aumenta l'instabilità con sviluppo di rovesci e locali temporali attorno ai rilievi del Nordovest e del Trentino Alto Adige, lungo l'Appennino centro-meridionale, nel Lazio, in Sardegna, nelle zone interne della Sicilia con sconfinamenti anche in costa su Campania, Calabria e Golfo di Taranto. Tra tardo pomeriggio e sera non si escludono occasionali temporali anche sulla pianura piemontese e della Lombardia nord-occidentale. Temperature stazionarie o in leggero aumento: clima a tratti lievemente più afoso con punte fino a 32-33°C al Nord e in Toscana.

DOMENICA E INIZIO SETTIMANA - Domenica sarà una giornata molto simile alle precedenti: al mattino il tempo sarà in prevalenza soleggiato ma con la possibilità di locali rovesci o temporali sulla Calabria tirrenica, nel sud della Puglia e nel sud-ovest della Sardegna. Da metà giornata aumenterà il rischio di brevi rovesci o temporali isolati nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica, in Sardegna e nelle zone interne della Sicilia ma con locali sconfinamenti fino in costa sulla Liguria centrale, nel Lazio, in Calabria e attorno al Golfo di Taranto. Temperature massime in lieve aumento al Centro-nord dove si potranno toccare più diffusamente i 32-33°C. Leggero rinforzo del vento da nord lungo l'Adriatico e sul mar Ionio. Mari calmi o poco mossi.

All`inizio della prossima settimana l'alta pressione riuscirà ad estendersi più decisamente verso le nostre regioni centro-settentrionali favorendo, oltre al tempo più stabile, un ulteriore aumento del caldo e dell`afa. Il Sud e le Isole invece resteranno all'interno di una blanda circolazione depressionaria che manterrà attive condizioni di instabilità atmosferica. Nel dettaglio nella giornata di lunedì l`instabilità sarà dunque ancora attiva soprattutto al Sud e sulle Isole, marginalmente anche al Centro, nel Lazio, in Abruzzo e in Molise dove resterà alto il rischio di temporali nella seconda parte della giornata. Al Nord il rischio di temporali sarà limitato al settore alpino. Caldo in ulteriore intensificazione soprattutto al Nord e Toscana dove si potranno toccare i 33-34°C.