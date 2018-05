Meteo, weekend con tanto sole e pochi temporali: la mappa

Finalmente, vien da dire. Nel terzo fine settimana di Maggio l'atmosfera tenderà a stabilizzarsi temporaneamente per il moderato aumento della pressione con conseguenti meno temporali e temperature in aumento. Tanto sole e pochi temporali.

Meteo Sabato 19 Maggio

Il team di meteorologi del sito www.iLMeteo.it comunica che Sabato 19 il sole splenderà su tutto il Centro-Sud, al Nordest e sulla pianura lombarda, salvo locali addensamenti pomeridiani sui monti del Lazio. Tempo più instabile con rovesci sparsi e occasionali temporali seguiti da schiarite sull'arco alpino e sul Piemonte. Temperature che saliranno raggiungendo 25-26°C al Nordest, su Toscana, Lazio e Campania.

Meteo Domenica 20 Maggio

Domenica 20 il sole continuerà a splendere al Sud, in Sicilia, su quasi tutto il Centro e ancora al Nordest, ma i temporali presenti sull'arco alpino si spingeranno fin verso la pianura del Piemonte e della Lombardia occidentale in serata. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni, se non una diminuzione in Piemonte dove spiccano i 17°C di Torino.

Da lunedì rovesci e temporali

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it annuncia un avvio di settimana ancora una volta molto instabile con rovesci e temporali diffusi sulle regioni centrali e al Nord, ma le temperature cominceranno ad aumentare gradualmente. Il direttore Sanò inoltre annuncia in anteprima nazionale l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione, atteso per l'ultimo weekend di Maggio con tanto sole, qualche temporale di calore sui rilievi e temperature che misureranno valori tipicamente estivi su gran parte d'Italia.

La mappa dei temporali