Meteo, freddo fino a Pasqua: la primavera si fa attendere

La Primavera quest'anno può davvero attendere secondo gli esperti: “Non c'è traccia di alta pressione in Europa che rimane ostaggio di vortici ciclonici alimentati da aria fredda di matrice artica. Anche il Mediterraneo centrale rimane così depressionario con perturbazioni a ripetizione che interessano l'Italia, portando neve anche in pianura sul Nordest” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – “L'ennesima della serie è attesa tra martedì e mercoledì ma questa volta con target primario il Centrosud, mentre la situazione andrà gradualmente migliorando al Centronord. L'aria fredda, che per ora ha interessato soprattutto il Centronord Europa, dilagherà anche sulla nostra Penisola, pur attenuata, proprio perchè richiamata da questa nuova perturbazione. Le temperature saranno così in deciso calo, portandosi sotto le medie del periodo, con possibili gelate notturne tardive e neve anche a quote basse.

Nelle ultime ore l’ingresso di aria fredda sulle regioni nord-orientali ha portato venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al nord-est.

Previsioni meteo per la settimana

“Nello specifico martedì peggiora al Centrosud con piogge e temporali sparsi a partire da Sardegna e tirreniche in estensione alle adriatiche. Neve inizialmente oltre 1200-1600m ma in calo sin verso i 400-700m tra Toscana, Umbria, alte Marche e Sardegna. Al Nord nubi irregolari ma più asciutto e con tendenza a schiarite; qualche nuovo rovescio è tuttavia atteso su Alpi, Prealpi e pedemontane tra pomeriggio e sera, in estensione successiva anche al Nordovest con fiocchi di neve fino in collina. Mercoledì piogge e temporali sparsi al Sud e Isole con neve dai 1000-1500m in calo serale. Rovesci sparsi anche tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e medio-basso Lazio, nevosi fino in collina sui versanti adriatici. Migliora al Nord. Temperature in ulteriore calo, anche al Sud e in particolare sui versanti adriatici. Giovedì ancora rovesci sparsi al Sud, anche temporaleschi e nevosi fino in collina tra Molise, Puglia, Lucania e Campania, dai 700-1200m tra Calabria e Sicilia. Qualche locale nevicata pure sul medio versante adriatico in collina o anche sulle pianure interne, ma in esaurimento. Discreto altrove. Clima freddo e ventoso.”

Freddo fino a Pasqua

“Il trend instabile e a tratti freddo proseguirà con tutta probabilità almeno sino a fine mese, in prossimità delle festività pasquali. Nuove perturbazioni sono attese con fasi piovose alternati a pause asciutte e soleggiate, con clima a tratti freddo e sotto media ed episodi nevosi anche a quote medio-basse” – concludono da 3bmeteo.com