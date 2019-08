Caldo, afa e temporali: la settimana della "meteo-altalena"

Ondata di caldo africano e temporali: le previsioni meteo segnalano una settimana in altalena. Secondo le previsioni di 3BMeteo.com durante la prima parte della settimana assisteremo agli effetti dell'anticiclone africano che porterà il caldo soprattutto al Centrosud . Al Nord qualche temporale soprattutto su Alpi e Piemonte.

Previsioni meteo, torna il caldo africano

"Le regioni centro-meridionali sperimenteranno così la quinta ondata di calore dell'Estate 2019", prevede il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, spiegando come da martedì sono attesi nuovamente picchi di 35-36 gradi sulle aree interne del Centro, 37-38 gradi su quelle del Sud.

Caldo anche al Nord, che tuttavia verrà lambito da umidi venti atlantici, responsabili di qualche rovescio o temporale anche di forte intensità sulle Alpi, più marginalmente Prealpi, pedemontane e Piemonte. Sul resto del Nord prevarrà il sole salvo nubi a tratti più dense in Liguria per Maccaja, con qualche goccia di pioggia non esclusa.

Previsioni meteo, il tempo della settimana

La seconda parte della settimana vedrà un indebolimento dell`anticiclone africano ad opera delle correnti atlantiche, che tenteranno di entrare sul Mediterraneo.

Da giovedì quindi maggiore instabilità con qualche rovescio o temporale talora forte anche al Centrosud.

Secondo le previsioni i primi focolai temporaleschi si presenteranno al Centronord mercoledì, pur in un contesto ancora in prevalenza soleggiato. Da giovedì qualche rovescio o temporale in più oserà non solo al Nord, ma anche al Centrosud, in particolare su Appennino e versanti tirrenici.

Si tratterà di fenomeni molto localizzati, dato che non avremo a che fare con una vera e propria perturbazione, ma localmente di forte intensità. Il sole ad ogni modo non mancherà in particolare sulle coste adriatiche, mentre quelle tirreniche potrebbero essere interessate da occasionali fenomeni.