Meteo, sarà un venerdì nero: ma ci sono buone notizie per Natale e Santo Stefano

Weekend prenatalizio con tanta pioggia e neve in monatgna. Con la giornata di oggi iniziano quattro giorni di maltempo su gran parte delle nostre regioni. Una serie di perturbazioni, una più forte dell’altra colpiranno a più riprese gran parte d’Italia. I venti inoltre soffieranno con sempre più violenza, generando mareggiate intense.

Meteo, le previsioni per venerdì 20 dicembre 2019

Gli esperti del sito iLMeteo.it avvertono che nel corso di venerdì una forte perturbazione atlantica comincerà ad interessare il Nord sin dal mattino e a partire dai settori occidentali.

Tanta pioggia quindi. Le precipitazioni si faranno via via più diffuse e abbondanti a partire dal pomeriggio quando Piemonte e Liguria si troveranno sotto veri e propri nubifragi. Saranno possibili frane e smottamenti oltre che allagamenti. La neve cadrà copiosa sulle Alpi a partire dai 1000-1200 metri con accumuli superiori ai 100 cm oltre i 1600 metri. Sempre nel pomeriggio le piogge raggiungeranno la Toscana e diverranno anche qui più intense verso sera quando si estenderanno anche al Lazio con nubifragi possibili anche a Roma. Piogge più deboli invece sul resto del Nord e addirittura assenti al Sud dove il sole sarà prevalente.

Meteo, buone notizie in vista delle festvitià natalizie: previsioni

In base alle previsioni disponibili in questo momento nemmeno il weekend pre-natalizio sarà tranquillo. Altre due perturbazioni colpiranno l’Italia, soprattutto centrale e meridionale (lato tirrenico). Ma nel fine settimana il grande protagonista sarà il vento che soprattutto domenica soffierà davvero violentemente con raffiche fino a 120 km/h sul mar Tirreno, generando imponenti mareggiate e onde alte fino a 8 metri. Non sono da escludere danni alle strutture costiere.

E' ancora presto per i dettagli, ma si intravedono all'orizzonte buone notizie invece per Natale e Santo Stefano: grazie all'aumento della pressione il sole sarà prevalente su tutta Italia.