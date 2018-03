Meteo, marzo 'pazzerello': ancora freddo, pioggia e neve

Ancora maltempo sull'Italia. Non si tratta della epocale ondata di gelo denominata “Burian 2”, ma l'inverno sembra essere tornato sul Belpaese. L'arrivo di un nuovo vortice di aria fredda porterà precipitazioni, piovose e nevose su diverse regioni.

Come confermato dagli esperti de IlMeteo.it, la bassa pressione in arrivo dalle Baleari porterà i primi fenomeni temporaleschi prima sulla Sardegna e poi su Lazio, Umbria, Campania e regioni adriatiche. Previste nevicate anche a bassa quota in Toscana, in particolare nelle provincie di Siena, Arezzo e Firenze. I fiocchi dovrebbero cadere anche nelle Marche e sull'Umbria.

Per la giornata di oggi sono attese violente precipitazioni sul Lazio, tra Latina e Frosinone, e in Campania, dove saranno interessate dalla pioggia le province di Caserta, Napoli e Benevento.

Meteo, le previsioni per giovedì 22 marzo

Nella giornata di giovedì 22 marzo, il maltempo continuerà a farla da padrone sull'Italia. Nonostante le basse temperature, il sole dovrebbe splendere sul Nord e sul Centro, mentre sono attese pioggia e neve tra Abruzzo e Molise. Tempo instabile nelle regioni meridionali.