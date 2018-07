Meteo / Italia

L'Italia piegata dal maltempo: danni e disagi a causa dei forti temporali

Le previsioni meteo per le prossime ore dopo i temporali che hanno colpito in particolar modo il Nord Italia. A Giugno è caduta più del doppio della pioggia rispetto alla media, solo per l'agricoltura si calcolano mezzo miliardo di danni per le precipitazioni da inizio anno