Maltempo in arrivo: tornano neve, pioggia forte e vento

Gli esperti di previsioni meteo hanno già chiaro che tempo farà sull'Italia nelle prossime ore. L'arrivo di una bassa pressione nei pressi delle coste meriodonali francesi porterà infatti un cambiamento significativo nella situazione del meteo in Italia. Previste nubi in aumento al Nord, con prime piogge in Liguria che poi arriveranno anche in Piemonte, Lombardia, Alpi e Prealpi.

Previsioni meteo per venerdì 26 gennaio 2018

Proprio Piemonte e Liguria riceverenno nella giornata di domani i maggiori quantitativi di pioggia, secondo le previsioni elaborate dagli esperti de Ilmeteo.it

A partire dal pomeriggio sera, le due regioni sarannno raggiunte da forti precipitazioni. La neve cadrà sulle Alpi a quote superiori ai 700/900 metri, anche copiosa sui settori occidentali.

Possibilità di veloci nubigrafi anche nel savonese e nel genovesato, ma anche nel biellese, novarese e Val d'Ossola. Piogge anche sull'alta Toscana.

Sabato 27 gennaio, che tempo fa sul resto dell'Italia

Il mattino di sabato poterà nuove piogge su Piemonte e Liguria, ma più deboli e in rapido esaurimento. Sul resto d'Italia invece cielo poco o parzialmente nuvoloso. Parte delle regioni meridionali verranno raggiunte dalle piogge man mano che la bassa pressione scenderà verso Sud.

Le temperature subiranno un aumento causato dai venti caldi più meridionali.