Ondata di gelo siberiano sull'Italia, allerta di Autostrade: "Ecco le tratte a rischio neve"

Buran dilaga sulI'Italia. Il gelido vento siberiano, passando dalla Porta del Bora, porta con sé neve, gelo e temperature polari.

Neve e gelo sull'Italia: le previsioni

Colpite soprattutto le regioni centrali e settentrionali del Paese, mentre gli effetti di questa ondata di freddo siberiano si faranno sentire meno al Sud.

Temperature in picchiata, con valori al di sotto della media stagionale di ben 10 gradi.

Previste nevicate anche nelle zone pianeggianti del Nord e sulle coste, a quote molto basse in Toscana e poi tra i 200 e i 400 metri su Marche, Abruzzo e Umbria.

Neve intorno ai 700 metri anche sul Lazio. Nella tarda serata possibile rischio neve a Roma. Precipitazioni nevose attese anche al Sud: a 500 m in Campania, 300 in Molise, 110-1300 in Sicilia, 1000 in Sardegna.

Neve in autostrada, le tratte da evitare

Autostrade per l'Italia segnala che oggi "l'arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana sarà responsabile di una perturbazione con nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese".

"In particolare, sono attese precipitazioni nevose sull'A1 tra Parma e Firenze e tra Incisa e Chiusi ma anche sull'A14 tra Bologna e Pesaro. Nel corso delle ore pomeridiano-serali le nevicate potrebbero estendersi sull'A14 nel tratto tra Pesaro e Pescara e sull'A1 tra Chiusi e Roma Nord". Le nevicate previste anche per la giornata di lunedì "potrebbero interessare l'A14 tra Imola e Poggio Imperiale, l'A1 tra Chiusi e Cassino in evoluzione verso l'area di Napoli e la A16 tra Napoli e Candela. Questo scenario meteo imporrà da parte di molte Prefetture l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5t, per i quali, peraltro, domani è già previsto il divieto di circolazione dalle ore 09.00 alle ore 22.00".