Meteo, l'estate batte un colpo: weekend da "30 (gradi) e lode"

Assaggio d'estate, finalmente. La primavera piovosa lascia spazio a un clima più gradevole. Da oggi l'anticiclone africano Scipione comincerà la sua avanzata verso l'Italia e l'atmosfera si farà via via più stabile e calda. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che le temperature sono destinate ad aumentare costantemente andando sopra la media del periodo di 5-7 gradi.

Nei prossimi giorni il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, fatta eccezione per i settori alpini e alcuni settori dei rilievi appenninici dove si potranno formare dei temporali pomeridiani.

Meteo, nel weekend 30 gradi

Anche nel weekend il caldo anticiclone africano dominerà l'Italia con tantissimo sole lungo le coste, sulle pianure e sulle colline; temporali pomeridiani invece bagneranno a macchia di leopardo i rilievi del Nord.

Temperature, come detto, in aumento già da oggi con valori termici fino a 27°C al Centro-Nord e in Puglia. Nel weekend avremo un'ulteriore aumento con temperature fino a 29-31°C al Centro-Nord, e anche 34-35°C sulle zone interne della Sicilia.

Temporali, ma solo da lunedì

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa però che da Lunedì 28 e per almeno tre giorni, l'anticiclone Scipione verrà minato sul suo fianco sinistro da correnti instabili che causeranno la formazione di forti temporali sulle regioni settentrionali, soprattutto su Piemonte ed Emilia Romagna e poi Lombardia. In anteprima nazionale, il direttore annuncia inoltre che Scipione continuerà a portare il caldo e il bel tempo anche per il weekend del 2 e 3 Giugno.