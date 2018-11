Le previsioni meteo per l'inizio della settimana non sono incoraggianti

Al Nord sono previsti addensamenti compatti su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria, con deboli. Al mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura padana centrorientale.

Su Centro e Sardegna cielo molto nuvoloso o coperto con piogge, rovesci e locali temporali in parziale riduzione dalla seconda parte della giornata ed in nuovo aumento serale sul Lazio. Possibile qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi oltre i 1700 metri. Su Sardegna e restante settore adriatico nuvolosità irregolare con qualche debole fenomeno, in intensificazione dal pomeriggio sull'isola con associata anche attività temporalesca.

Al Sud permangono le condizioni di maltempo sulle regioni tirreniche con precipitazioni associate, anche a carattere di rovescio o temporale, in parziale attenuazione pomeridiana sulla parte peninsulare. Migliora sui restanti settori meridionali.

Allerta meteo gialla per 9 regioni

Ammonta a 687.432,00 la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 in favore delle comunità colpite dall'emergenza maltempo che dalla fine di ottobre ha interessato gran parte dell'Italia da nord a sud.

I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile e saranno ripartiti tra le regioni proporzionalmente ai danni subiti. Le somme saranno impiegate per la realizzazione di progetti a favore dei territori coinvolti, su proposta delle regioni, mentre per le attività emergenziali nelle zone danneggiate è a disposizione il fondo per le emergenze nazionali.

C'è tempo per donare fino al 3 dicembre, inviando un sms o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500 attraverso gli operatori che hanno aderito all'iniziativa di solidarietà.