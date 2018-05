Meteo, maledetta primavera: allerta vortice ciclonico, cosa ci aspetta nelle prossime ore

Nessuna tregua sul fronte meteo, purtroppo. La fase di maltempo in atto, causata dalla formazione di un ciclone mediterraneo sul mar Tirreno, durerà almeno per una settimana. IlMeteo.it annuncia giorni di maltempo su gran parte delle regioni italiane, e la Sardegna sarà la più colpita; sull’isola dove sono in atto già straripamenti di fiumi e torrenti, le piogge continueranno almeno fino a sabato prossimo.

Previsioni meteo inizio maggio 2018

Oggi sarà la giornata più perturbata con maltempo diffuso e possibili nubifragi su Abruzzo, Marche, Lazio, Campania, poi Emilia Romagna, Veneto, Lombardia meridionale e infine Piemonte occidentale. Difficile dire le zone dove non pioverà. Oltre a portare diffuse precipitazioni, il ciclone sarà accompagnato da venti moderati o forti che soffieranno fino a 70 km/h sulle coste della Sardegna e della Sicilia con conseguenti mareggiate.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de IlMeteo.it, avvisa inoltre che le temperature nei prossimi giorni subiranno un crollo sulle regioni centro-meridionali con valori massimi sotto i 20°C su moltissime città, come a Roma e Napoli. Sanò annuncia un weekend ancora ricco di temporali, ma soprattutto pomeridiani e soltanto sulle zone centro-meridionali e al Nordovest, al Nordest invece tornerà a splendere il sole con temperature vicine ai 30°C sul Veneto.

Previsioni meteo per venerdì, 4 maggio

Ciclone ancora in azione. Diffuso maltempo sulle regioni centrali e sulla Sardegna, instabile anche al Nordest e poi al Nordovest, con forti piogge in serata sul cuneese. Temporali e schiarite al Sud peninsulare, qualche piovasco sulla Sicilia al mattino poi migliora.