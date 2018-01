Meteo, da giovedì torna l'inverno: pioggia, neve e calo delle temperature

Torna l'inverno, dopo giorni di "quiete", e una perturbazione dal Nord Europa riporterà pioggia, neve in montagna e soprattutto un calo delle temperature. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "Nulla di eccezionale ed eclatante in realtà, si tratterà di un normale fronte freddo per la stagione; a dire il vero sull’Europa centro-settentrionale il freddo si farà sentire in modo più incisivo, con rovesci di neve anche in pianura nei prossimi giorni.”

Meteo prossimi giorni

"Mercoledì avremo primi deboli fenomeni su Friuli Venezia Giulia, Levante Ligure e centrali tirreniche” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “giovedì piogge in intensificazione su Nordest, Toscana, entro sera anche Umbria, Lazio; fenomeni sparsi pure su Sardegna e Campania. Più ai margini il Nordovest, con precipitazioni soprattutto su Lombardia orientale e Levante Ligure. Venerdì piogge e rovesci anche a carattere temporalesco si porteranno al Centrosud, colpendo comunque in modo più incisivo le regioni tirreniche; residui fenomeni al Nordest ma in esaurimento. Sabato ancora rovesci sparsi al Centrosud, definitivo miglioramento al Nord che poi nella giornata di domenica dovrebbe estendersi a gran parte del Paese”.

Previsioni neve

Giovedì sono inoltre previste nevicate sulle Alpi, questa volta soprattutto orientali, mediamente oltre 800-1200m, in calo venerdì quando tuttavia i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Venerdì torna la neve fin verso i 1000m anche sull’Appennino settentrionale, mentre sabato fiocchi bianchi potrebbero raggiungere i 600-700m su dorsale centrale e rilievi della Sardegna, a quote lievemente superiori sull’Appennino meridionale.

Temperature in calo

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato anche da aria fredda, responsabile di un calo delle temperature a partire dal Nord, tra venerdì e sabato anche sul resto della Penisola. La flessione sarà più decisa in montagna, dove si perderanno anche oltre 6-8°C, e in generale lungo i versanti adriatici. I venti saranno in rinforzo dapprima di Scirocco e Libeccio, ma in generale rotazione a Maestrale e Tramontana entro il weekend con mari mossi o molto mossi.