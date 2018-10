Meteo, weekend con tanta pioggia e rischio nubifragi: le zone colpite

Un venerdì di nubifragi al sud e sulle isole maggiori. Nel weekend peggiora anche al centro-nord. "Un insidioso vortice ciclonico mediterraneo, attualmente posizionato sul Tirreno, sta rinnovando condizioni di severo maltempo al Sud e Sardegna, ripetutamente colpiti da violenti temporali e nubifragi” spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che aggiunge: "Situazione particolarmente critica in Calabria, dove localmente in 24 ore è caduta la pioggia di almeno 3-4 mesi ( punte di oltre 400mm), con allagamenti, esondazioni e purtroppo anche vittime sul lametino; forti piogge interessano anche la Sardegna, specie orientale nonché Puglia e Basilicata con nubifragi tra Matera, Taranto e Bari. Purtroppo non è finita: nelle prossime ore e almeno fino a sabato altri rovesci e temporali sono attesi al sud e sulle Isole con possibili nuovi nubifragi in particolare sui versanti ionici. Prestare massima attenzione".

Sarà un fine settimana di brutto tempo. Nel weekend infatti la bassa pressione insisterà sull’Italia, portando tempo instabile anche sul resto del Paese e non più solo al sud. Nubi e piogge sparse sono così attese al centro-nord, in particolare sabato sul nordest e sulle centrali tirreniche ( qui anche con temporali localmente intensi ). Ancora qualche rovescio o temporale sparso al sud ma qui il peggio sarà passato da domenica, con fenomeni meno diffusi e anche delle belle occhiate di sole, specie tra bassa Calabria e Sicilia. Le temperature si manterranno tutto sommato in linea con le medie, con clima diurno relativamente mite nelle aree soleggiate. Venti a tratti ancora sostenuti a rotazione ciclonica e mari mossi o molto mossi, concludono da 3bmeteo.com.

Previsioni sabato 6 domenica 7 ottobre 2018

La giornata di Sabato 6 sarà contraddistinta - secondo le previsioni de iLMeteo.it - da precipitazioni temporalesche via via più frequenti al Centro peninsulare e sulla Sardegna e non si esclude la possibilità che possano verificarsi nubifragi sul Lazio, Roma compresa. Le piogge bagneranno anche il Nord, tuttavia qualche spazio soleggiato in più sarà possibile sul Piemonte. Rovesci sparsi, infine anche sulle regioni meridionali peninsulari, mentre sarà più asciutta e soleggiata la Sicilia. La situazione non migliorerà di molto Domenica 7: la giornata festiva sarà infatti caratterizzata da precipitazioni diffuse e localmente anche intense sulle regioni centrali peninsulari, mentre piogge più a macchia di leopardo interesseranno Campania, Basilicata e Puglia, nonché il Nord. Sul resto del territorio nazionale, infine, sarà tendenzialmente più asciutto, tuttavia sempre in un contesto di spiccata instabilità.