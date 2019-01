Dopo la neve il sole... e poi ancora freddo e gelo: arriva il "cicloncino"

Dopo il gelo le nuove previsioni meteo ci riservano una nuova sorpresa. Se l'ondata di maltempo ha creato gravi difficoltà sopratutto nelle campagne dove gli imprenditori agricoli sono alle prese con una corsa contro il tempo per salvare i raccolti e garantire le consegne di prodotti deperibili con la riapertura dei mercati, i collegamenti ferroviari tirano un sospiro di sollievo.

Ripristinata infatti quasi tutta le rete ferroviaria, il Gruppo FS Italiane informa di alcune criticità rimaste sulle tratte Venafro-Campobasso e Palermo-Agrigento (attivo il numero verde gratuito 800 89 20 21 in Sicilia e Molise).

Ma che tempo farà questa settimana in cui riapriranno le scuole? Le ultime previsioni meteo analizzate dai metereologi de Ilmeteo.it parlano di una vera e propria quiete prima della tempesta.

Le vacanze sono ormai agli sgoccioli, e per milioni di studenti si prospetta il ritorno sui banchi di scuola. Tutti pronti a ripartire dopo il doveroso riposo. Ma che tempo farà nei primi giorni di scuola di questo nuovo anno?

Il meteo di Lunedì 7 Gennaio prevede un tempo ancora piuttosto incerto al Centro-Sud dove qualche qualche piovasco o locale temporale potrà verificarsi sull'Abruzzo, sul Molise, sulla Puglia, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Torna invece la nebbia al Nord e nelle aree interne del centro.

Attenzione al ciclone gelido in arrivo tra Martedì 8 e Giovedì 9. Piogge localmente intense colpiranno i settori tirrenici centrali, con locali temporali su Lazio e Campania e nevicate in Appennino sopra 800 metri di quota. Precipitazioni si faranno via via più intense sulla Campania, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre sulla Sardegna soffieranno impetuosi venti di Maestrale, con raffiche fino a 90 km/h, e nel contempo venti tesi da Sud spazzeranno i settori ionici e il basso Adriatico.

Da Mercoledì il maltempo arriverà anche sull'Adriatico e al Sud. Potrebbe inoltre nevicare ancora sempre sul Abruzzo, Molise e Puglia, ma solo fino a quote collinari.

Mercoledì 9 Gennaio il maltempo si concentrerà sui versanti adriatici del centro e su gran parte del Sud. Attenzione anche alla neve che potrà nuovamente cadere fino a bassa quota (400-600 metri) in particolare sull'area adriatica fino alla Puglia.

Le previsioni meteo aggiornate