Meteo, è un'estate a due facce: caldo afoso e temporali violenti

Caldo e temporali. Un binomio che ha contraddistinto il mese di luglio e che continua a farla da protagonista nella settimana appena iniziata. Secondo le previsioni del team de IlMeteo.it, la struttura anticiclonica presente ormai da diversi giorni sul nostro Paese, non crollerà, ma andrà comunque via via indebolendosi, lasciando spazio alle correnti di aria fresca in quota, responsabili di una spiccata instabilità. Rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e quelli appenninici centro-meridionali, ma attenzione, dei fenomeni anche forti potranno estendersi alle aree di pianura circostanti, con possibilità di locali grandinate.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it annuncia che, contrariamente alle attese, nel prossimo fine settimana potrebbe verificarsi un cambiamento, quanto meno a livello termico, con un calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni per mercoledì 8 agosto

La giornata di mercoledì 8 agosto sarà inizialmente calda e soleggiata. Qualche temporale sulle Alpi, lungo i rilievi appenninici e verso zone di pianura adiacenti, localmente anche violenti. Instabile anche sulla Sardegna.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allerta meteo a Milano

Il Centro meteo lombardo ha emanato un'allerta in codice giallo (rischio moderato) per il passaggio anche sull'area di Milano di una perturbazione che prevede la possibilità di forti temporali fino alla mezzanotte di mercoledì 8 agosto. Il Comune ha disposto l'attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza. lo rende noto Palazzo Marino. Attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.