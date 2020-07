Meteo, due giorni bollenti prima del weekend "con sorpresa": la mappa delle città più calde

Tanto caldo nei prossimi giorni, il termometro schizzerà oltre i 35 gradi in alcune zone ben definite della Penisola. L'anticiclone tornerà infatti prepotente sull'Italia portando stabilità e caldo. Questa nuova fase durerà stando ai modelli almeno fino a venerdì e sarà caratterizzata da un nuovo rialzo termico, anche sensibile

Dopo la temporanea irruzione di venti più freschi che hanno fatto calare le temperature fino a valori sotto la media del periodo, ora l'anticiclone a matrice sub-tropicale torna a gonfiarsi e a inglobare tutta l'Italia. Gli esperti de iLMeteo.it comunicano che nei prossimi giorni il sole sarà prevalente su tutte le regioni, il cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature in continua crescita.

I valori massimi giovedì e venerdì potranno toccare punte di 36-37°C in Emilia (Reggio Emilia, Bologna e Ferrara), in Lombardia (Mantova), sul Veneto (Verona, Rovigo), in Toscana (Firenze), in Puglia (Foggia e Taranto), su molte zone interne della Sardegna e della Sicilia.

Picchi meno elevati a Napoli, con massime intorno ai 31°C e a Palermo, 30°C. Milano, Torino, Roma viaggeranno a 32-33°C con clima anche afoso. L'anticiclone comincerà a perdere di potenza nel corso di venerdì quando i temporali si faranno presenti sull'arco alpino, preludio a un peggioramento atteso nel weekend.

Gli esperti avvertono che dal pomeriggio di venerdì si registrerà una maggior ingerenza temporalesca a partire dai rilievi alpini, primo segnale di un nuovo imminente cedimento della pressione atteso nel corso del prossimo weekend quando temporali e raffiche di vento con crollo termico metteranno fine, almeno temporaneamente, a questa ondata di caldo.