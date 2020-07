Meteo, settimana pazza: prima fino a 40 gradi poi forti temporali. Le zone coinvolte

Estate in altalena, tra clima torrido in alcune zone dell’Italia a inizio settimana (in particolare al Sud) e poi forti temporali attesi in molte aree del Nord. Nel corso della settimana appena iniziata vivremo una delle parentesi fin qui più calde di questa strana estate, per poi passare all'ennesima fase contrassegnata dal ritorno dell'instabilità atmosferica. Prima caldo intenso e poi uno o più attacchi temporaleschi. Procediamo con ordine.

Secondo le previsioni degli esperti de IlMeteo.it da lunedì 20 a mercoledì 22 assisteremo a una vera e propria escalation di caldo bel tempo, con temperature davvero bollenti su alcuni angoli del Paese dove si sfioreranno anche i 40°C. I termometri cominceranno a raggiungere i 34-36°C al Centro-Nord come a Torino, Milano, Mantova, Bologna, Verona, Firenze, Roma, e anche di più al Sud con oltre 37-38°C in Puglia, in Sicilia e in Sardegna.

Le uniche note d'incertezza nella prima metà della settimana saranno relegate alle zone alpine, specie quelle di confine, dove nelle ore più calde potranno sempre scoppiare alcuni temporali.

Poi però da giovedì 23 luglio in avanti il bollente anticiclone inizierà a perdere un po' della sua energia, specie sul lato più settentrionale. Nel corso del pomeriggio si faranno più diffusi i temporali sulle Alpi e tra la serata e la notte successiva potranno temporaneamente sconfinare verso le aree prealpine e fino alle pianure del Veneto e della Lombardia. Altrove insisterà il bel tempo, con temperature stabili e ancora piuttosto elevate ovunque.

Infine da venerdì 24 l'atmosfera tornerà ad essere instabile su molte zone del Paese. Un fronte temporalesco comincerà infatti a minacciare il tempo già in mattinata su alcuni tratti della Val Padana, con qualche rovescio sparso. Nel corso del pomeriggio poi numerosi focolai temporaleschi si svilupperanno su tutto l'arco alpino, per poi estendersi col passare delle ore alle pianure lombarde nonché a Liguria, Emilia Romagna e a tutto il Triveneto, fino a raggiungere anche il Centro Italia, segnatamente la Toscana, l'Umbria, le Marche fino all'Abruzzo e il nord del Lazio.

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 i temporali potranno risultare anche di forte intensità al Nordest e lungo la fascia adriatica del Centro, con forti rovesci e locali grandinate.

Nel fine settimana situazione parecchio ingarbugliata anche secondo 3bmeteo.com. La giornata di venerdì dovrebbe iniziare quindi già a tratti instabile al Centro Nord ma con fenomeni che col passare delle ore si diffonderanno a gran parte delle regioni centro settentrionali, un secondo fronte dovrebbe poi sopraggiungere tra la sera e la notte portando un nuovo peggioramento che nella giornata di sabato interesserebbe prevalentemente le regioni centrali della Penisola e solo a tratti parte del Sud, segnatamente a Campania, Molise e Puglia settentrionale. Domenica un nuovo fronte potrebbe interessare le regioni di nordest a iniziare dai settori alpini.

L'arrivo del maltempo e dei temporali che localmente potranno risultare anche forti e con grandine, comporterebbe un calo delle temperature al Centro Nord mentre il richiamo delle correnti meridionali che precederanno il fronte dovrebbe portare un picco termico al Sud dove le temperature diminuirebbero solo sabato o domenica