Meteo, chi si rivede... torna "Caronte": fino a 40 gradi la prossima settimana

"Ancora tu? Ma non dovevamo rivederci più?". Dimenticato ormai dal luglio 2017 quando infuocò l'Italia per tantissimi giorni, anche quest'anno Caronte torna a infiammare l'Italia, anche se solo per qualche giorno.

Meteo, 40 gradi con Caronte

Gli esperti del sito iLMeteo.it avvisano che nel weekend di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, l'alta pressione africana conquisterà il nostro paese, portando due giornate soleggiate e molto calde.

Afa nelle grandi città

Sarà vera estate. Le temperature saliranno vertiginosamente oltre i 30°C nella giornata di sabato, oltre i 33°C domenica come Bologna (36°C), Firenze (35°C), Roma (33°C) ma anche Milano, Padova, Taranto, fino a 40°C invece si potranno toccare nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Nelle grandi città si boccheggerà, letteralmente: attanagliate da una fitta cappa afosa le città da Milano a Bologna. Non ci sarà tregua nemmeno nelle ore notturne, quando i valori termici scenderanno ma non così tanto da concedere un qualche vero refrigerio: si tratta delle tanto temute "notti tropicali", quelle in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C e dormire diventa cosa per pochi fortunati (o per chi tiene accesi i condizionatori).

Previsioni prossima settimana

Caronte dominerà con pugno di ferro incontrastato lo scacchiere Mediterraneo per tutta la prossima settimana, secondo iLMeteo.it.