Meteo, la tregua è (quasi) finita: tornano pioggia, freddo e neve

Il bel tempo e le temperature di questi giorni lasceranno presto il passo a una nuova ondata di freddo e neve. Masse d'aria fredda di origine nordatlantica sono infatti in arrivo dalla Groelandia verso l'Italia passando per Regno Unito e Francia mentre dal Circolo Polare Articolo altre correnti gelide stanndo puntando verso l'Europa orientale, come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Le previsioni meteo per la settimana fino al 20 gennaio

Da mercoledì 16 gennaio sono previste nubi in arrivo su Sardegna e Liguria di Ponente, con piogge via via in peggioramento. Giovedì al Nord le piogge bagneranno gran parte del Nord, l'area centrale tirrenica e la Sicilia. Rovesci anche temporaleschi fra la Liguria di Levante, Toscana e Lazio.

Meteo, torna la neve

Per quanto riguarda la neve, torneranno ad imbiancarsi i rilievi intorno ai 700/800 metri dell'arco alpino, soprattutto in Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Deboli nevicate attese anche sull'Appennino ligure e tosco-emiliano, a quota decisamente più alte. Venerdì un vortice di bassa pressione sull'Italia favorirà l'ingresso di aria più fredda al Nord, in particolare al Nordest, con neve fino a bassa quota. Ancora piogge in pianura e verso il Centro, soprattutto sull'area tirrenica. Prevista poi neve sull'appennino centro-settentrionale intorno ai 1000/1200 metri. Meteo in peggioramento anche su Campania e Calabria, mentre migliorerà al Nordovest.

ANSA/STRINGER

Dopo il 20 gennaio l'onda gelida sul nostro Paese porterà valori termici diffusamente sotto lo zero nelle princiapli città del Centro-Nord, con una nuova intensa fase di maltempo a carattere gelide, con neve a quote via via più basse e entro la serata di lunedì 21 potrebbe nevicare anche in pianura tra bassa Lombardia, basso PIemonte, Emilia Romagna e Veneto.